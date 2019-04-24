吳青峰《歌頌者》有彩蛋　13年前已經「預知」自己會行呢一步？

自蘇打綠休團後，吳青峰並沒有停下音樂的腳步，推出過EP之餘一直製作新歌，近日推出全新單曲《歌頌者》，延續「治療系」的感覺，並透露由「蘇打錄主音」身份轉到「吳青峰」的心情，而且告訴大家自己喜歡以「歌頌者」的視點去與世界溝通。

除此以外，《歌頌者》內含彩蛋，與蘇打綠一首大熱作品緊扣相連，或許心水清的樂迷聽半首便知道。

吳青峰新歌《歌頌者》中的彩蛋你找到了沒有？

《歌頌者》的彩蛋就是「我想我很適合，當一個歌頌者」這句，出自2006年蘇打綠第二張專輯《小宇宙》的《小情歌》。以一樣的節奏與旋律唱出這句歌詞，因為這就是青峰對自己的定位：「我一直都不是一個唱歌技術、質量很高的，但我還是對這世界有我自己一套歌頌的方式，比起在台上唱歌表演給大家看，我還是比較適合心有所感去歌頌些什麼，站在台上把我想說的話，用唱的方式表達出來。」他更表示經歷過節目的洗禮後，對「歌頌者」三個字有更深感悟。

以「歌頌者」的姿態作定位，是青峰與世界溝通的方法，他早在13年前已寫下這句，實在如有「預言能力」一樣。

《小情歌》的旋律還出現在《歌頌者》中，「我想我很快樂 發現有人聽著」及「大雨顛倒了城 你懷抱我的單純」這兩句，如此巧妙地將兩首歌拉在一起，原來是神來之筆：「寫完歌才發現，『我想我很適合當一個歌頌者』這一句其實早在當初就已經寫到了自己的心情，由這句歌詞發展了這首歌。再回望這十幾年，沒錯，我的確很適合當一個歌頌者，而我一直在歌頌。」