【權力遊戲】吸金力超強　聯乘Fender推出天價結他

《冰與火之歌：權力遊戲》(Game of Thrones,下稱GOT)去到最終季，勢頭十分強勁，成為全球焦點。GOT呼聲高之餘吸金力亦超強，踩過界與全球知名結他廠牌Fender聯乘，推出「Game of Thrones Sigil Collection」結他，以三大家族House Stark、House Lannister Jaguar及House Targaryen的家徽作主題，三支結他各有特色，造工細緻如藝術品一樣。如此珍品當然價值不菲，最低售價的也索價25,000美元(約200,000港元)，Fans們有心也未必有力買來收藏。

《權力遊戲》與全球知名結他廠牌Fender聯乘，推出「Game of Thrones Sigil Collection」結他，每支也如藝術品一樣。(圖片來源：Fender官方網站)

House Stark, Telecaster® 價值25,000美元(約200,000港元)

這支天價Telecaster以Stark家徵作主題，用料亦非常豪華，以925純銀製造的家徵鑲於指板第一格，以及結他正面及背面也用上925純銀製造的鑲邊。Pickguard(護板)以白銅(Nickle Silver)製作，上面有巨型Stark家徵壓花，整支結他充滿復古氣息，切合《權力遊戲》的故事背景。

House Stark, Telecaster® 價值25,000美元(約200,000港元)(圖片來源：Fender官網)

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House Lannister, Jaguar® 價值30,000美元(約240,000港元)

Jaguar是Fender其中一個結他型號，今次以Lannister家徵作主題，集豪華與霸氣於一身。House Lannister Jaguar的琴頭(Headstock)，琴身(Body)正面及背面都以24K金箔覆蓋，再刻上中世紀感覺得花紋，的確美得如藝術品一樣。而指板上第一格的Lannister家徽以黃銅(Brass)所製，配合整支結他金光璀璨的色調。

House Lannister, Jaguar® 價值30,000美元(約240,000港元)(圖片來源：Fender官網)

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House Targaryen, Stratocaster®​ 價值35,000美元(約280,000港元)

Stratocaster作為Fender最具代表性的型號，今次與《權力遊戲》聯乘簡單將結他造功推到極致。一般來說，Startocaster的琴身只需20分鐘便可由電腦切割完成，但House Targaryen, Stratocaster卻花了19小時完成，才能做到以木材呈現龍皮的質感，每片麟片的線條相當細緻，遍佈琴身的正面與背面。護板(Pickguard)以真皮所製，上面有Targaryen家徽的壓花。指板的第一格鑲有925純銀所造的Targaryen家徽，第12格有代表《權力遊戲》的圓形鑲嵌。細節位繁多，絕對是收藏品級數。

House Targaryen, Stratocaster®​ 價值35,000美元(約280,000港元)(圖片來源：Fender官網)

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