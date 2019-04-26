【復仇者聯盟4】火箭浣熊攞過格林美獎　呢首歌YouTube點擊過5億

＊本文章不含劇透，請放心閱讀＊

《復仇者聯盟4：終局之戰》絕對是近日的關鍵字，還未入場就怕劇透，已看過又準備「二刷」，這個話題在日常生活中已被大家人手置頂。不過，在一眾演員中已經有些「彩蛋」，很多人當演員之餘同時也是歌手，不知你又有否留意？而今次的主角更曾拿下《格林美》獎項，就連國際天后Lday Gaga也點名感謝，他是——火箭浣熊(Rocket Raccoon)。

火箭浣熊(Rocket Raccoon)竟然攞過格林美獎？係咪估佢唔到呢！(網上圖片)

準確一點來說，是聲演火箭浣熊的演員Bradley Cooper。火箭浣熊在《復仇者》的演出生鬼抵死，又有鐵漢柔情一面，絕對要歸功於Bradley Cooper七情上面的配音。喜歡看電影的讀者對Bradley Cooper也不會陌生，《醉爆伴郎團》1-3(The Hangover)、《美國狙擊手》(American Sniper)及《星夢情深》(A Star Is Born)等電影都是他擔任主角。

火箭浣熊嘅真身係Bradley Cooper，每次配音佢都七情上面，難大家睇《復仇者》會覺得咁傳神啦！(影片截圖)

Bradley Cooper配音真係好俾力，就連表情動作都跟到足！(點擊放大)(影片截圖)

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亦因為《星夢情深》，Bradley Cooper與天后Lady Gaga合作飾演男女主角之餘，更合唱全球大熱單曲《Shallow》，於YouTube累計超過5億點擊。Bradley Cooper為了在戲中有更好表現，專誠花一年半時間苦練結他及唱歌技巧，果然努力會有回報，初試啼聲當歌手便拿下格林美獎Best Pop Duo/Group Performance。就連Lady Gaga也點名感謝，又大讚喜歡他的聲線。

Bradley Cooper與Lday Gaga合唱《星夢情深》主題曲《Shallow》，更拿下格林美獎Best Pop Duo/Group Performance。(《星夢情深》劇照)

Bradley Cooper為了在《星夢情深》有更好演繹，他在開拍前花了一年半時間苦練結他與唱歌技巧。(網上圖片)

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Bradley Cooper與Lady Gaga在奧斯卡頒獎禮上合唱《Shallow》

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