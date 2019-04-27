區瑞強最怕入紅館聽歌　香港未有伊館前國際巨星喺邊開騷？

入行42年，由七十年代至今，Albert區瑞強可說是一位少有地「長壽」的歌手。長壽的意思，是指他不但每星期在電台上主持三小時的現場歌唱節目《2000靚歌再重聚》，更每年也會舉辨個人演唱會。這些習慣早已超過20年，「民歌王子」的形象，亦早已深入民心，不過Albert憶述起音樂生涯的最初期，一切卻並不是由民歌開始。 攝影：黃浩晉

入行42年，區瑞強「民歌王子」的形象早已深入民心，不過他卻直言一切起點並不是從民歌開始。

「我最早期接觸的是Beatles的歌。」想不到今日的民歌王子，在60年代最先接觸的，並不是Peter, Paul and Mary又或是Carpenters這些耳熟能詳的民歌代表，而是搖滾先鋒The Beatles。Albert補充：「因為當時我學結他，學結他彈什麼也沒所謂，反正也是拿哥哥的結他玩玩看。房內的歌書全都是Beatles的，還記得有一本叫《OK Hit Song》，結果五年級我便彈得一首好結他。」

最初接觸搖滾音樂較多，為何又會慢慢轉玩民歌？他表示：「那時候零用錢很少，只有儲起利是才能買得心頭好，當時我買的就是木結他，是在國貨公司買的紅綿牌，$33元。當時我沒可能去組band，又要組團又要買器材，即使有這些條件，也沒有地方練習。直至讀中三，我轉了一間學校，裡面有一個民歌組，踫巧這學校很注重課外活動，便跟著師兄師姐一起玩，唱的都是Peter, Paul and Mary，漸漸喜歡上尼龍線的聲音。」

人生第一個結他，是33元的紅綿牌，彈著《OK Hit Song》內的Beatles，為區瑞強舖下了往後的音樂路。

Albert又笑言：「我覺得是民歌選了我，而不是我選擇民歌。有一個原因就是我對聲音很敏感，不喜歡聽太吵耳或高頻的聲音。如果我去紅館，即使是看普通演出，也要戴半耳塞，甚至用紙巾塞著，更遑論是搖滾騷。紅館大多也會把高音調得較尖較大聲，因為地方太大，他不這樣調音，山頂的觀眾便會聽不清楚，但我便受不了兩三小時的轟炸。」從小培養起喜歡圓潤細膩的音韻，直至幾十年後，他仍表示自己的願望工作是把所有歌曲放進民歌的元素，將這音樂類型延續下去，就如他主持的電台節目，也會邀請流行歌手上去Jam歌，即使年青一代如坤哥、林一峰也曾在節目獻唱。

不知不覺，電台節目《2000靚歌再重聚》已踏入20週年，Albert仍堅持要把民歌元素帶入不同領域的流行曲當中。

由1995年開始每年也會舉行演唱會，這似乎已變成區瑞強與粉絲間的默契。最記得2003年，沙士爆發令市民陷入恐慌，Albert憶述：「當年我戴著口罩開騷唱歌，沒辦法，場地一早預約好，歌迷又不願退票，唯有硬著頭皮上，希望大家開心。」

提起以前香港還未有伊館紅館，最紅的音樂人也在利舞台演出，Albert亦慶幸自己在那裡演出過：「羅文在那裡開、鄧麗君也在那裡開，甚至外國最火紅的Santana來港也在那裡開，名人雖多，卻只有一千個位置。其實算是一種可惜，在自己最有機會的年代，沒有讓更多觀眾認識到自己。」

Albert笑言，當年香港未有紅館伊館，連Santana來港也是在利舞台演出，亦慶幸自己在那裡演出過。

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