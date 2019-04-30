【一晚白頭】盧巧音步出人生低谷　學會放下執念、擁抱自由

提起盧巧音（Candy），馬上就令人想起《垃圾》、《好心分手》和《三角誌》三首膾炙人口的歌曲。當年登上事業的巔峰後，她馬上跌到人生的低潮，飽受抑鬱症的困擾。入行20年，盧巧音經歷過高低起跌，才唱出《一晚白頭》那種看透了世事的豁達。

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猶記得我在孩童時期，經常對人們的髮色產生疑惑，疑惑為何人在年輕時總愛將髮色染得愈淺就愈暢快，青色、綠色、櫻紅色、白金色，都可放在頭上；年華老去時，則要每兩星期都要把滿頭青絲染黑，愈深愈安心。

對於當年還在讀小學的我來說，這發現堪比牛頓看見蘋果從樹上掉下。

少年時，我們總希望自己能像「遇怪魔」一樣「急於變大個」，脫離校規的制肘，也看厭了那頭「薯嘜」的黑髮，以為這就是自由的開端。

不久，我們帶着七彩髮色，開始逐鹿中原，才驚覺世界根本沒有自由空氣，只是由一個囚室遷往另一個而已。

隨着歲月漸長，牽絆亦愈來愈沉重，不斷追求快樂、美麗和永恆，卻令自己沉溺於「求不得」的痛苦之中，為此而「一晚白頭」。

入行20年，盧巧音經歷過高低起跌，才唱出《一晚白頭》那種看透了世事的豁達。（盧巧音Instagram圖片）

走過了二十年的音樂旅途，盧巧音（Candy）無論髮色還是心內的顏色，都試盡了七彩顏色，試過鮮艷，也曾樸實。周耀輝老師就用文字帶樂迷在時光隧道裏穿梭，一窺Candy二十年的高高低低。人生匆匆如白駒過隙，霎眼便過，短短一個的晚上，便能叫存在的逝去，由有變無，兒戲而脆弱，更遑論滿頭黑髮生華？

MJ的旋律慷慨激昂，承載着耀輝老師這沉重的主題，讓Candy抒發對人生滿腔的鬱悶。Jimmy為這首歌所作的編曲更是畫龍點睛，在結他伴隨着情感四濺同時，電子效果讓樂迷感到時間流逝，永不因任何人而停下半秒，帶出《一晚白頭》的憤慨，更添上一絲的無奈——事情的變化，快得有如一晚就過萬重山。

盧巧音新歌《一晚白頭》鼓勵大眾身處絕境時，要懂得放下執念，才會變得豁然開朗。（作者提供）

既然人生如此無常又使人無奈，我們何苦讓渴求，成為主宰自己一顰一笑的羈絆？何苦為此千旋百轉，落得一晚白髮？

看透了後，就懂得放下兩袖，迎來一絲清風。經歷過情緒問題後，Candy和丈夫Sammy跟好友何兆基合組「The Fiveday」，一改他們一貫的音樂風格，由內到外放鬆，將所有煩惱都Let go。

延伸閱讀：全新組合The Fiveday首個現場演唱：https://ugc.hk01.com/post/5c4ed6491cf5d4434cda86d7

面對疾病，盧巧音積極做運動對抗情緒病。（作者提供）

人們拚命將青絲染黑，不一定是為了外表，可能是為尋回往日的赤子心，回到那段無憂無慮的日子。

作者簡介：閱評流

2015年踏上這無盡旅途，用文字品味廣東歌，每星期最少一篇樂評，與讀者益友講講港音樂。最心痛是，愛得太遲，一同保衛廣東歌這我們僅存的本地文化。 #音樂本土派

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【閱評流「每週一篇」 · 樂評】盧巧音：一晚足夠長大之外 還能《一晚白頭》」​】

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