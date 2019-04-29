【復仇者聯盟4】Fans寫歌致敬　輯錄過去11年經典催淚位做MV

本地樂隊SAD JAY日前推出歌曲《終章》，向Marvel史詩式超級英雄電影《復仇者聯盟》致敬，向影片簡介寫道：「感謝MCU十年的努力，帶給我們一個又一個美好的回憶。」可能你會覺得，影片標題寫上「Fanmade 廣東話主題曲」，加上在這個時候出歌「抽水」味濃。話分兩頭，就算SAD JAY是抽水，但至少他們也寫了一首原創歌，下過苦功心過心思，而非隨意轉載一條影片變成「忽然影迷」。

《終章》的MV輯錄了MCU系列電影不同的「雞皮位」，呢一幕相信大家都唔會陌生。(MV截圖)

《終章》MV仲有好多MCU系列電影嘅催淚位，邊個令你最感動？(按圖放大)(MV截圖)

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歌曲名為《終章》，與《復仇者聯盟4：終局之戰》呼應，而自製MV選取的畫面亦相當有心思，輯錄了整個MCU電影系列的「雞皮位」，例如：幻視戰死、奇異博士等人逐一「變灰」、Groot自斷手臂成就雷神戰斧、Tony Star在太空艙內缺氧「等死」，以上畫面對《復仇者》fans來說全都是有共鳴的催淚位。加上歌詞中「累了嗎 後悔嗎 仍不轉彎」，看過《終局之戰》的讀者會有更強烈感覺，因為今集犧牲的角色眼中從沒「後悔」二字，只為成就打敗Thanos的大業，相信不少Fans回想起也會眼濕濕。

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