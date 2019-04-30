Andy is Typing╳KOLOR《Don't Believe》　擦出兩代搖滾火花

很多人都將「樂壇青黃不接」呢句話掛在口邊，到底香港音樂圈是否無人接棒，新人舊人又是否真的有「代溝」？樂隊Kolor與新進搖滾樂隊Andy is typing用作品《Don't Believe》告訴大家，根本沒有這回事。

Hard Rock風格的《Don't Believe》以爽快有力的結他riff在基調，鼓與Bass齊上齊落推進節奏，Sammy與Jky的聲線各有特質互相交錯，每個段落乾淨俐落，好一段日子沒在香港樂壇聽過如此盡興的搖滾作品。

Andy is typing於2016年勝出樂隊比賽認識KOLOR，及後一起擔任表演嘉賓，亦因如此大家更多機會交流。然後Andy is typing主音Jky邀請Sammy合作，再到KOLOR Band房聽Demo兼進行錄音。兩隊樂隊人多勢眾，到底錄音時如何分工？錄音過程會否令Andy is typing很大壓力？Andy is typing接受訪問時一一回答。

今次錄音人多勢眾，Andy is Typing同KOLOR點分工呢？佢哋又喺前輩身上有咩得著呢？記得睇落去！

1.Andy is typing與KOLOR錄音時樂器部份如何分工？

AIT：本身首歌一開始寫好咗個英文版先，後來經KOLOR提議轉做廣東話版本，再由主音Jky重新填廣東話歌詞。之後再同KOLOR研究點樣令編曲上更豐富，然後由KOLOR各成員喺歌曲入加插不同部分。

結他Main Riff同Main Solo係AiT結他手萬平彈，而Robin喺最後一次副歌加入一段Solo。Bass Main Riff係AIT Bass手Andy彈，阿昇喺Guitar Solo部分加插一段solo。而鼓方面全部由AIT鼓手Kelvin負責。Vocal方面Jky同Sammy各有負責唱正歌、副歌及音部分。

2.錄音過程大約花多少時間？可否分享一下過程中從前輩學到的點滴？

AIT：錄音過程時間不算多，主要因為音樂底已經於英文版做好，所以只需要再加錄Jky同Sammy的Vocal、羅斌的結他以及阿昇的Bass部份。Vocal部份在KOLOR Band錄音，有Sammy畀意見有信心好多，因為好多時自己錄音唔知點先叫好，有個經驗豐富前輩提點令到成個錄音有系統好多。當然，喺偶像面前錄音話就話輕鬆，但冇壓力就一定呃你嘅，因為始終同KOLOR合作，我哋必須拉高自己嘅要求，好慶幸最後能夠順利咁完成首歌。

3.可否分享一下今次錄音的趣事？音樂以外KOLOR還給予甚麼建議？

AIT：大家都對杯中物有興趣，完成合作之後我哋送左枝日本買嘅大吟釀畀KOLOR做紀念。合作期間Sammy同我地講開做運動，我哋全部人喺佢地Band房即興學打拳！KOLOR作為前輩成日畀好多建議我哋，而最常提係寫多啲歌，同練大隻啲，因為要身體機能好先應付到巡迴演出，我哋近期都努力緊呢兩樣嘢！

下載《香港01》App，打開App首頁，撳「＋」選取「01眾樂迷」做你嘅「已選頻道」，每日都睇盡【01眾樂迷】精彩內容啦！

即睇 【 01眾樂迷專屬頻道】