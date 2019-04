Andy is Typing╳KOLOR《Don't Believe》　擦出兩代搖滾火花

很多人都將「樂壇青黃不接」呢句話掛在口邊,到底香港音樂圈是否無人接棒,新人舊人又是否真的有「代溝」?樂隊Kolor與新進搖滾樂隊Andy is typing用作品《Don't Believe》告訴大家,根本沒有這回事。

Hard Rock風格的《Don't Believe》以爽快有力的結他riff在基調,鼓與Bass齊上齊落推進節奏,Sammy與Jky的聲線各有特質互相交錯,每個段落乾淨俐落,好一段日子沒在香港樂壇聽過如此盡興的搖滾作品。

Andy is typing於2016年勝出樂隊比賽認識KOLOR,及後一起擔任表演嘉賓,亦因如此大家更多機會交流。然後Andy is typing主音Jky邀請Sammy合作,再到KOLOR Band房聽Demo兼進行錄音。兩隊樂隊人多勢眾,到底錄音時如何分工?錄音過程會否令Andy is typing很大壓力?Andy is typing接受訪問時一一回答。

今次錄音人多勢眾,Andy is Typing同KOLOR點分工呢?佢哋又喺前輩身上有咩得著呢?記得睇落去!

1.Andy is typing與KOLOR錄音時樂器部份如何分工?

AIT:本身首歌一開始寫好咗個英文版先,後來經KOLOR提議轉做廣東話版本,再由主音Jky重新填廣東話歌詞。之後再同KOLOR研究點樣令編曲上更豐富,然後由KOLOR各成員喺歌曲入加插不同部分。

結他Main Riff同Main Solo係AiT結他手萬平彈,而Robin喺最後一次副歌加入一段Solo。Bass Main Riff係AIT Bass手Andy彈,阿昇喺Guitar Solo部分加插一段solo。而鼓方面全部由AIT鼓手Kelvin負責。Vocal方面Jky同Sammy各有負責唱正歌、副歌及音部分。

2.錄音過程大約花多少時間?可否分享一下過程中從前輩學到的點滴?

AIT:錄音過程時間不算多,主要因為音樂底已經於英文版做好,所以只需要再加錄Jky同Sammy的Vocal、羅斌的結他以及阿昇的Bass部份。Vocal部份在KOLOR Band錄音,有Sammy畀意見有信心好多,因為好多時自己錄音唔知點先叫好,有個經驗豐富前輩提點令到成個錄音有系統好多。當然,喺偶像面前錄音話就話輕鬆,但冇壓力就一定呃你嘅,因為始終同KOLOR合作,我哋必須拉高自己嘅要求,好慶幸最後能夠順利咁完成首歌。

3.可否分享一下今次錄音的趣事?音樂以外KOLOR還給予甚麼建議?

AIT:大家都對杯中物有興趣,完成合作之後我哋送左枝日本買嘅大吟釀畀KOLOR做紀念。合作期間Sammy同我地講開做運動,我哋全部人喺佢地Band房即興學打拳!KOLOR作為前輩成日畀好多建議我哋,而最常提係寫多啲歌,同練大隻啲,因為要身體機能好先應付到巡迴演出,我哋近期都努力緊呢兩樣嘢!

