麥浚龍╳韋羅莎《黑盒》MV面世　盤點8個舊香港情懷彩蛋

麥浚龍(Juno)與韋羅莎(Rosa)合唱的《黑盒》MV今日推出，畫面內含不少彩蛋，這些細節帶大家回到千禧年頭。「黑盒」意指「Call機」，相信年輕一點的讀者會感到陌生，因為到90年代手提電話的興起令Call機沒落，不過這一事物的確是香港人的集體回憶。收到訊息後致電覆call，講登記號碼，講密碼，然然再留簡單口訊，這些步驟曾是很多人每日的指定動作。

落泊的Juno本在唐樓梯級食飯盒，突然收到Call機訊息，走到跟前的電話覆call。十幾二十年前，這些步驟曾是不少人的指定動作。(MV截圖)

《黑盒》MV內含不少舊香港情懷的彩蛋，上述提到的Call機之外，冰室地板是綠白相隔的瓷磚，天花裝有三葉吊扇，櫥窗放著蛋撻與菠蘿包，重點是「黑口黑面」毫無表情的伙計。埋單時，Juno與韋羅莎手上拿著舊款紙幣，當年還是綠色俗稱「青蟹」的十元紙幣，這些細節能見到製作團隊細心之處。Juno與韋羅莎用餐後步出冰室，Juno與黑面伙計互舉中指「傳情」，也許這就是香港獨有的「人情味」。埋單時，不過要數最「啜核」，也莫過於片尾的吸煙鏡頭，兩人手上拿著「軟盒紅萬」，包裝沒有能完整見到香煙品牌Logo，而非今時今日佔包裝表面85%的「爛腳」。以上種種細節，的確令觀眾會心微笑。(奉政府諭：吸煙危害健康)

董折與寒玲相約在冰室見面，內裡的裝潢全是地道舊香港的情懷。(MV截圖)

點擊放大睇茶餐廳內的細節，記得睇埋caption解說。(按圖放大)(MV截圖)

《黑盒》歌曲的故事背景發生於2003年，香港正經歷「沙士」，當年病情肆虐，人人也戴上口罩，每天也留意新聞聽著不同數字的轉變，這同時是Juno喜愛的「末日世界觀」。Juno所飾的董折由造紙廠工人變成雞隻屠宰員，與謝安琪所飾的浦銘心關係生變，兩人走到離婚的關口。韋羅莎所飾的寒玲為Call機台的接線生，本應只是負責傳遞文字訊息，一次機會兩人相約於冰室，終於由冰冷的文字通變成有血有肉的面對面交流。Juno與韋羅莎的動靜也是值得留意的地方，最初二人面對面無言而對，到落單時點同樣的食物，韋羅莎總是「慢一拍」跟隨Juno的動作，到最尾二人步出冰室點煙，一呼一吸、抬頭、低頭也同步，不再是隔著文字的陌路人。

Juno同韋羅莎動靜逐格睇，記得睇埋Caption解說。(按圖放大)(MV截圖)

「軟盒紅萬」而且沒有大面積「爛腳」圖案，的確是十多年前才會看到。(MV截圖)(奉政府諭：吸煙危害健康)

Juno所飾的董折由造紙廠工人變成雞隻屠宰員，吸煙鏡頭中煙圈的流動也有「美」在當中。(MV截圖)

下載《香港01》App，打開App首頁，撳「＋」選取「01眾樂迷」做你嘅「已選頻道」，每日都睇盡【01眾樂迷】精彩內容啦！

即睇 【 01眾樂迷專屬頻道】