【許廷鏗．恐怖情人】無污染的愛情觀　你又願意為愛人而犧牲嗎？

許廷鏗希望透過新歌《恐怖情人》，去講述和傳承一種沒有被污染的愛情觀。

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最近看到關於許廷鏗的小故事，剛好早幾天（四月二十九日）是他的生日，所以便順道分享他去年推出《恐怖情人》這歌曲背後所經歷的創作點滴。

當承諾和付出都變得很傻很天真時，還有人願意成為一個重感情的人嗎？許廷鏗去年卻選擇透過這首歌，將朋友的故事寫在歌裏，讓大家知道重情癡心的人，在這世間上其實仍然存在的。

在許廷鏗談論新歌《恐怖情人》時，他就曾經遇到過以下這個故事：「我有位馬來西亞朋友，數年前因女友患癌，所以隻身來港陪伴對方醫病。現在即使女方已經離開人世，但正值事業起飛期的他卻選擇留在香港，跟女方家人同住。這份堅持令我很佩服，所以想為他製作一首歌。起初我也害怕會挖起他的傷疤，但後來當我拍攝MV的時候，這位朋友也有來到現場，雖然只輕描淡寫地說了句多謝，但讓我覺得自己好像留下了什麼。」

許廷鏗談論《恐怖情人》背後的故事。（資料圖片）

原來這個真人真事，以及令許廷鏗選擇執導這個MV的創作緣故，是來自《有一種禮物叫痛苦》這本書，講述兩口子如何對抗癌魔的故事。

書本《有一種禮物叫痛苦》。（作者提供）

許廷鏗接着說：「我和他聊天時，發現他的角度很有趣，他覺得自己雖然失去了最深愛的伴侶，但在他的世界中，卻多了一對父母。這兩本書的用字不艱深，但卻讓我感覺到那份真切，那種沒有被污染的愛情觀，或者是世界觀，對我來說是很珍貴的。」

沒有被污染的愛情觀是十分珍貴。（MV截圖）

雖然結局並不完美，但卻成就了許廷鏗的《恐怖情人》，將她和他的信念和故事，以歌曲和MV的方式，把這種沒被污染的價值觀繼續傳承下去。

內容提供：過路人

作者Facebook：講樂．過路人

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【歌曲背後】《恐怖情人》的小故事—談情講犧牲可怕麼？」​】

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