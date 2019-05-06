【1029陳蕾音樂會】柔和與爆發力兼備　值得走向更大舞台

出道十年迎來首次個人演唱會的陳蕾，選擇在場地較小的九龍灣國際展貿中心Music Zone作為起步點。入場前也曾擔心會場的音效，因為之前在此看過另外的音樂會，當時音響效果的確一般，不過這次陳蕾找來以何山為首的現場樂隊，配上其剛柔並重的聲線，是個相當不俗的現場體驗。

一向挺喜歡陳蕾的聲線，加上其創作歌手的身分，即使只是簡單地拿着結他彈奏，在台下亦同樣令人聽得舒服。難得的是，除了這份「柔」，走型格路線的陳蕾，聲線還有種爆發力，唱起如《Run Away》、《慌》等節奏感強烈的歌曲，就顯出了另一份的「剛」。

陳蕾在音樂會中展現了剛柔並重的聲線。（作者提供）

這種聲線的特質，也體現在這次演唱會的翻唱環節，無論原唱是恭碩良、王菲甚至Twins的，陳蕾都可以唱到屬於她的味道。之前在電腦螢幕前聽過她翻唱的《夢中人》，現場再聽感覺更加昇華，尤其是間奏的「啦～啦～啦」，要唱得傳神絕非容易事。

然後，當再聽過《女人味》的新編版本，發覺陳蕾的聲線，原來還有種「騷在骨子裏」的味道，帶點挑逗，帶點性感。讓筆者想起唱過不少情慾歌曲的劉美君。看到陳蕾演唱會的海報時，就覺得她的短髮造型，其實跟劉美君有幾分相像，當再聽過這個翻唱，就幻想着陳蕾若唱起情慾歌來，會是怎樣的感覺。不知陳蕾在未來的音樂路上，會否嘗試作此題材的嘗試呢？

陳蕾忘我投入的舞台表演。（作者提供）

另外，值得一提的是，或許因為陳蕾來自廣州，唱起不同語言的歌曲，聽起來都很自然舒服，國、粵語就無須多說，難得連英文歌都很貫徹到個人風格。有點可惜的是，沒能現場聽到她以日語翻唱筆者很喜歡的《小小戀歌》（小さな恋のうた）。

在個人的首次演唱會，陳蕾所有主打歌曲，例如《娛樂人生》、《Tracey》、《你快樂嗎？》等全部有唱，而她特地為廣州朋友選唱的《老地方》，以及電影《骨妹》的主題曲《告別昨天》，對筆者來說是個驚喜發現。嘉賓方面，除了找來合唱過的Jan Curious，還有最近在麥花臣舉行個人演唱會的周國賢，同台翻唱盧凱彤的《囂張》。

現場看過陳蕾的演出後，相當喜歡她的忘我投入，這種享受，連帶聽者也會受到感染，而有趣的是，當音樂完結要在間場講話時，陳蕾總是流露一副靦腆的笑容，這種反差讓筆者想起曹星如，上分鐘還在擂台拼得凶狠，下分鐘接受訪問時卻一臉傻氣，大概這也可視之為某種「反差萌」吧。

陳蕾更值得在大舞台裏好好表現自己。（作者提供）

若要挑剔的話，感覺演唱會有點意猶未盡，而開場前也不知甚麼原因，延遲了半小時才正式開始。希望正如陳蕾本人所說，下次可以在更大的場地舉行個人演唱會吧，因為筆者跟同行的友人都覺得，比起很多其他歌手，陳蕾更值得在大舞台裏好好表現自己。

【現場手記】 演出：陳蕾《1029》音樂會 場地：九龍灣國際展貿中心Music Zone 日期：03/05/2019

內容提供：過路人

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【現場手記．陳蕾音樂會】剛柔並重，散發獨特的「女人味」」​】

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