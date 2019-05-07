張敬軒又一癲喪之作《Pretty Hungry》　實測升兩度似唔似容祖兒

要說當代才華最被浪費的音樂人，深信香港也非張敬軒莫屬。好端端的一位喜劇大師，扮乜似乜，既有KOL觸覺又有雌雄同體的特點，卻因熱愛音樂而嚴重耽誤其搞笑生涯，還不經意奪得好一堆男歌手大獎。

有留意張敬軒社交平台的話，不難發現張敬軒潛藏著一種搞笑基因。不時醜化自己，又惡搞人哋。 (張敬軒Facebook圖片)

近日懷疑其「癡線基因」再度爆發，先後幾日發怖惡搞片段到個人社交平台，張敬軒繼5月1日與DJ當奴惡搞「你有咩問題？」影片後，昨晚再突襲式推出惡搞容祖兒二十周年演唱會主題曲《Pretty Crazy》的MV，化身「冤枉娛樂」新人「火龍果」，二次創作出《Pretty Hungry》。

其實在今次以「火龍果」身份現身前，張敬軒亦曾以樂壇天后「降兩度」的身份示人。皆因把不少女歌手的聲線降低兩度，就正好似是軒仔的歌聲，故以得名。今次《01眾樂迷》亦實測一下，到底把今次軒仔主唱《Pretty Hungry》調高兩度，又是否真的跟Joey的歌聲相近？ (影片在文章頂部)

上星期與DJ當奴推出「天才遊童2019 - 新加坡篇」的先行預告，惡搞巴士司機「你有咩問題」事件，被網民大讚抽水抽得快。 (張敬軒Youtube影片擷圖)

今次軒仔二創出《Pretty Hungry》，並非單純改詞咁簡單，更以「Low Cost Cosplay」形式拍MV。《Pretty Hungry》MV入面有四個造型，軒仔話佢最愛嘅係一套用膠袋堆砌而成嘅服裝，「雖然膠袋唔環保，但係我哋其實可以將佢廢物利用，好似呢套膠袋衫咁，造出嚟之後，其實真係靚㗎喎，我覺得呢套衫真係好出色。」除此之外，另一個零食造型係為軒仔度身訂造，原來因為唱片公司團隊同事覺得軒仔太為食，所以除咗將歌詞改為「Pretty Hungry」，更特登為佢做咗一個零食背囊，軒仔笑住話：「同事真係好有心，背囊上面全部都係我鍾意嘅零食，當中有我平時半夜直播食嘅，不過我覺得個背囊太靚啦，真係唔捨得食，所以決定之後將背囊送俾歌迷。」至於點解鍾意玩「low cost cosplay」？軒仔認為咁樣先係二次創作嘅精粹，「咁樣先體現出低成本製作出嚟嘅作品都有好嘅效果，同埋更加激發到創意。」

昨晚又推出惡搞MV《Pretty Hungry》，扮演容祖兒似模似樣。 (資料圖片)

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