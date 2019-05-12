【Merry Lamb Lamb】電音作《飛花》　完美呈現桃花源古典風

《飛花》分明就是陶潛《桃花源記》的故事，本應配上古典味濃的古箏琴瑟陪襯着，但Merry Lamb Lamb的電子元素，與這充滿詩意的文言文故事毫無違和感覺。

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完全主理曲、詞、唱部分的Merry Lamb Lamb，就為這以桃花源記為藍本的故事添上迷幻氣息，畢竟我們每一人都是漁翁，都會被眼前的飛花吸引着。漫天起舞的飛花，將人們的靈魂也攝走，只顧眼前的翩翩，至於為何自己會置身這裏？全都拋諸腦後。電音的迷幻感覺，完美呈現那分「樂不思蜀」的感覺。

《飛花》分明就是陶潛《桃花源記》的故事，本應配上古典味濃的古箏琴瑟陪襯着。（Merry Lamb Lamb的Facebook專頁圖片）

歌詞亦花上了不少篇幅，形容飛花的美態，瑰麗得難以令人自拔，難怪輕易攝去人們的魂魄。每一下琴音，就似是一塊塊正在飛舞、撲向我們的桃花瓣，頓時在腦內交織出一幅空靈山水畫。不過，夢裏不知身是客，如斯磅礡的畫面，卻令我們忘掉自己原來不屬於這裏，忘掉了自己僅是漁翁而已。

完全主理曲、詞、唱部分的Merry Lamb Lamb，就為這以桃花源記為藍本的故事添上迷幻氣息。（Merry Lamb Lamb Instagram圖片）

「和時間競賽，只會讓自己賠上雙倍時間」我們很容易被眼前的事物迷惑了，忘記自己是為着甚麼而踏上這條路，殺紅了眼，初心全都忘掉了……

「和時間競賽，只會讓自己賠上雙倍時間」。（Merry Lamb Lamb Instagram圖片）

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【閱評流「不能只有我聽到」2019 Vol.35】Merry Lamb Lamb《飛花》」​】

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