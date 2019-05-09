【圖輯】張敬軒惡造型回顧　點止《Pretty Hungry》咁簡單

呢個世界已經冇嘢阻止張敬軒去惡搞！繼早前與DJ當奴惡搞「你有咩問題」短片宣傳《天才遊童2019》之後，近日軒仔再發功反串惡搞容祖兒新MV《Pretty Crazy》，當中「火龍果」造型更成為他的新代號。放下形象莫非為博君一笑，軒仔昨日正式宣佈：「認真做Ｘ事已經成為我同Content Team為大眾服務嘅宗旨。」

張敬軒昨日貼出一篇令人又笑又喊嘅千字文，宣佈：「認真做Ｘ事已經成為我同Content Team為大眾服務嘅宗旨。」(網頁截圖)

千字文下半部。(網頁截圖)

軒仔如此大陣象惡搞《Pretty Crazy》，無非為了送一份大禮祝賀容祖兒入行20周年，他更答謝願意與他一齊癲的創作團隊。他憶述創作團隊收到提議後，未夠兩日就訂好拍攝場地，他的髮型師更連假髮也準備好，真係Pretty Crazy。

軒仔今次惡搞真係放低晒形象，目的都係博君一笑同埋送份大禮俾Joey。(MV截圖)

即刻重溫軒仔喺《Pretty Hungry》入面嘅精彩造型。(MV截圖)

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雖然軒仔話要「認真做Ｘ事」，不過他昨日看似諧趣的帖文質實暗藏洋蔥。他回想99年Joey推出《逃避你》時，自己還是學生，聽着喜歡歌手的作品，就如電影一樣承載着不同時期的回憶，陪伴自己成長。而且每人心裡總會有一首容祖兒的歌，甚至相約三五知己一同在K房高嗌。不論那位摰友現在與你還有否聯絡，也會是你心中的珍貴片段。

好地地一個post都可以搞到人又笑又喊，張敬軒你係得嘅！

軒仔惡搞造型又點止《Pretty Hungry》一個咁少，即刻重溫佢以往「癲瘋」之作！(按圖放大)(網上圖片)

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