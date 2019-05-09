為購容祖兒門票　網民連早餐都唔敢食　售票方式是時候改變了？

今日是容祖兒《Pretty Crazy演唱會》開賣的大日子，雖然演唱會加開至18場，不過一如所料，作為Joey出道20周年兼第十個紅館個唱，香港樂迷又怎會錯過？演唱會門票在今日早上10點正式開賣，不少網民未夠9點已坐定定等售票網站開始接受購票，亦理所當然地，不少人等到佛誕也未能成功進入網站。

容祖兒《Pretty Crazy演唱會》門票今早正式開售，不少樂迷早於9點已坐在電腦前等撲飛。 (葉志明攝)

雖然今次容祖兒演唱會的公開發售座位表未稱得上絕望，不過黑色內部認購的比率仍然相當高。 (網絡圖片) 其實經歷了去年張敬軒、劉德華、今年張學友、鄭伊健、鄭秀文等多位巨星的演唱會，近一年不論是演唱會主辦方的售票方式，還是售票網的介面，也有著大幅度的改善。以往樂迷網上購票需要瘋狂F5，十個鍵盤也不夠用，現時購票網已懂得自動更新頁面，好讓網民節省些買鍵盤的金錢，不過看著頁面呆等，又讓人有種不夠自主的感覺。 在主辦方的售票方面，近年也加入了多項新招打擊黃牛黨，包括不設實體售票站，以杜絕排隊黨；延後取票，讓黃牛黨沒有足夠時間「散飛」；而內部認購比率亦將降至7成，以增加公開發售門票的數量。雖然態度積極，不過仍有業界人士及樂迷也紛紛表示以上措施成效不大。

點擊大圖睇下網民嘅撲飛慘況

其實香港曾有演唱會嘗試棄用現時常用的售票網，反而只用一個簡單的程式便做到類似「實名購票」的效果。去年頭，周國賢在麥花臣舉行《GALACTICA銀河鉄道之夜2018》演唱會，利用Google Form的形式購票，即意味只有Google Account才能登入購票訂單，而每個Google Account只能提交購票表格一次，每次限購四張。

當然大家會質疑這個做法有漏洞，只要一個人開好幾個Google Account便能重複購票，當時周國賢背後為演唱會籌備的工作人員「銀行鉄道行動組」非常有心，每張訂單也需通過whatsapp及電郵核實，若有重覆訂單及電話號碼出現，便會立刻被取消購票資格。

周國賢曾試過以Google Form形式售票，得到網民大讚，不過這種做法無疑需要大量人力。 (擷自周國賢Facebook)

這個售票方式對樂迷來說固然簡單，但同時需要大量人力作實名覆核，若放在紅館規模的演唱會，還要連開18場，該做法可說是天方夜譚。但香港的售票網站沿用已久，亦沒有加入每個電話號碼只能有限度購買等條件。若現存售票網能優化系統，將大型演唱會的購買條件訂立得更精準，或許能再進一步令樂迷「人人有騷睇」。

這個版面大家也應該非常熟識，畢竟坐在電腦前望足一朝。 (網絡擷圖)

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