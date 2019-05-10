恭碩良新歌《Kam Julienne》考驗你耐性　無啦啦出廣告係咩玩法？

恭碩良近日推出新歌《Kam Julienne》MV，歌名《Kam Julienne》為「監粗嚟」的廣東話諧音，而歌詞及MV畫面則在諷刺現今網絡文化，人人為呃Like無所不用其極，但現實生活中那些卻是另一個樣，全部也是「監粗嚟」。

「個個Kam Julienne」即係話今時今日個個都「監粗嚟」呀！(MV截圖)

《Kam Julienne》MV諷刺網絡文化可謂去到盡，例如做善事第一時間影相放上網，明明人工低卻要網購名牌post相等等。除此之外，更抵死啜核地在MV加入「廣告」，第一次看分分鐘上當，好端端播完第一個Verse竟然入廣告要人等15秒，的確吹脹。不過今時今日上網睇片，等廣告已經變成慣例，除非你「課金」訂閱收費平台，否則只好乖乖等15秒。

睇睇下《Kam Julienne》MV無啦啦入廣告，第一次睇真係俾佢fake咗。(MV截圖)

上網睇開片嘅讀者都知道，廣告呢家嘢緊係「一不離二」㗎啦！(MV截圖)

《Kam Julienne》唔只MV剪得抵死，編曲亦充滿玩味，全首歌八成時間也是輕鬆Groovy的節奏，帶點Funk味道聽到人「Un下Un下」；可是一入副歌卻變成Heavy Metal，拆聲電結他係咁鋤，鼓又變成Blast Beat係咁「o趙」，如果朝早未瞓醒走去聽，包你一聽醒神。

即Click睇有咩事咁「監粗嚟」！你身邊又有冇人係咁呢？(MV截圖)

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