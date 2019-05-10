【關楚耀專訪】與梁柏堅創作新歌：佢覺得我想做嘅題材係人體攝影

時間難追，學生如是、在職如是，身處在幕前行業的藝人更加如是。過去幾年時間，關楚耀也投放不少時間在拍攝劇集方面，尤其TVB《特技人》當中擔任要角，累積了不少人氣。不過回頭重新走進音樂界，才發現自己短短三、四年時間沒在業內活躍，經已被不少同期歌手追過。阿關不禁感嘆：「以前做歌會比較偏向自己鍾意想點就點，而家人大咗，會覺得作品做出嚟係要比大眾聽，總要顧及大家嘅感受。」 攝影：葉志明 場地：The Wave

過往投放不少時間在拍劇身上，阿關表示自己將會多花時間在樂壇。 (葉志明攝)

經歷幾年的起起跌跌，關楚耀拍過劇亦拍過戲，但認為自己離不開音樂這個根：「其實我以前冇諗過要做歌手，亦冇諗過會做幕前，但當時有機會，有唱片公司想簽我去台灣，但自己畢竟未讀完書，始終都想完成學業先。」直至讀完大學一年級，阿關的爸爸竟然跟他說：「出嚟做幕前一定要後生，你試下做先。反而讀書到你老多幾年先補返學位都冇問題。」

回想起當時的決心，阿關近年也希望可以繼續舉行個人演唱會：「上年5月都開過一次，其實之前有三四年都冇開過演唱會，相當緊張。點知最後自己都未意識到發生過咩事情，演唱會已經完咗。返到屋企自己再諗清楚自己有幾鍾意音樂，估唔到原來仲有好多人願意買飛入嚟睇我，有好多人願意為我鼓掌，嗰刻我應承自己要做多啲音樂。」

雖然音樂上好一段時間沒發展，不過關楚耀始終認為音樂是自己的根。 (葉志明攝)

阿關又表示，今年叱咤頒獎禮是他一個相當重要的轉捩點：「頒獎禮其實好多年冇去，今年1月1號出席叱咤，見返好多同期出道嘅朋友，柏宇、柏豪，全部都係同一輩。直至頒獎嘅時候，我足足喺台下坐咗三個幾鐘，睇住一班朋友攞獎。然後自己諗，原來我呢幾年冇出歌、冇喺樂壇出現，其他人已經有咁好嘅成績，有一定地位，雖然好戥佢哋開心，但其實嗰一刻我個心有啲拿住。」挫折亦成為阿關的另類推動力，令他投放更多心力在音樂上。

今年出席叱咤頒獎禮，在台下坐足三小時。看著一眾好友有良好發展，自己方發現要加緊去追。 (葉志明攝)

早前推出作品《寫真家》，以自己的興趣作為題材。 (葉志明攝) 早前推出新歌《寫真家》，阿關以自己的興趣為主題：「攝影可以反映到自己的慾望，就像我自己經常也會幻想，會否在影風景的時候，鏡頭下突然出現心儀對象？雖然老套，但我深信每個喜歡攝影的男生也總會有這個幻想。」 提起《寫真家》的出現，阿關笑說有一個小插曲：「因為這是一首情歌，但又要以攝影為題，於是交到梁柏堅手上時，他很快便將第一版寫起。我收到當下，也不禁驚訝，他交給我的歌名原本叫《人體攝影師》，內容也比較情慾。我跟他說，攝影而已，你不是第一時間便覺得我是那一類情慾攝影師吧？我平時也只是影風景。」後來梁柏堅便塑造出寫真家這個較浪漫的角色。

最初愛上攝影，是被香港的高速公路深深吸引著，關楚耀表示：「由於我自己是一個傾向夜間活動的人，以前觀賞其他人的作品，覺得這些夜景的光影很美，當自己嘗試後，發現自己原來也一樣可以做到，後來慢慢再到廟街、銅鑼灣，建立起攝影的信心。」吸引到志同道合的攝影發燒友，有朋友問他有沒有興趣在年尾舉行相展，反而令他要重新再找尋自己想影的是什麼題材。

對關楚耀來說，雖然自己身為歌手，不時也需要作為被攝影的對象，但他卻認為自己的本業跟攝影有著根本的分別：「平時自己生活和工作也有很多框框限制，幕前工作如是，即使自己有很多事情想做，但顧慮著自己的工作便可能做不到。反之，當我拿著相機，我不需要向任何人交代，有著絕對的自己空間，當作減壓也挺不錯。」開始攝影初期，阿關也曾嘗試早上5點起床追日出來拍攝，後來慢慢也變得沒這麼執著，隨緣才是最適合自己的風格。

從攝影當中，關楚耀不止尋找到釋放，更學懂隨緣的人生態度。 (葉志明攝)

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