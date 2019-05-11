【古巨基．下次再見】相遇並不浪漫　你與我只是彼此的匆匆過客

舊歌回顧，古巨基的《下次再見》邀請了國際級古典吉他手楊雪菲老師進行伴奏並獨奏，再配以林夕不花巧的詞句，說出人與人之間的相遇並不浪漫，所以我們亦不用因為分離感到悲傷。

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「漫遊天地，因偶然結識你。」

這句不由得讓人聯想到張愛玲輕輕的一嘆：「哦，你也在這裡嗎？」天地之大，幸能結識，惜有限期。

漫遊天地，因偶然結識你。（gettyimage/視覺中國）

《下次再見》收錄於古巨基2008年的EP《guitar fever》中。這張專輯包括樂曲共有十首，除去五首歌曲外，另外五首為無人聲的吉他指彈或合奏作品。古巨基從古典吉他的清新優雅、民謠吉他的慵懶、到電吉他的躁動，來多角度展現吉他的魅力。而《下次再見》作為主打作品，便邀請了國際級古典吉他手楊雪菲老師進行伴奏並獨奏。這張專輯可以說是一種音樂概念專輯，歌手只是音樂的介紹人。與此相似的，還有基仔以弦樂為主角的《string fever》。

其實在國內，內含歌曲off vocal版本的專輯並不多，（稍有不同的是基仔專輯的off vocal版本依然有主旋律而不是純伴奏），但例如在日本的很多專輯中，都會附上歌曲的off vocal的版本，這樣聽眾不僅可以欣賞歌手的演唱和詞曲結合的魅力外，也可以欣賞音樂和編曲本身帶給人的審美享受。（私心希望基仔可以多有一些類似室內樂，相對安靜的編曲！非常適合他。）

國際級古典吉他手楊雪菲老師為《下次再見》進行伴奏並獨奏。（MV截圖）

//漫遊天地 因偶然結識你

現實允許 一起走幾千百里

親疏也有限期//

古巨基細緻的聲線無疑是非常適合與古典吉他結合，而這次林夕的歌詞也沒有使用太花巧的詞句，非常符合這首歌清淡但卻暗藏惆悵的氣質。古典吉他的編曲並不過於複雜，它不是在喧賓奪主，而是在於與在情感表達上的相輔相成效果。

《下次再見》由負責林夕填詞。（MV截圖）

其實「都一起幾千百里」，怎麼說也算是相熟了。然而林夕利用了「偶然結識」這四個字，說幸而「現實允許」，如此處理，一下就讓人覺得其實無論遇到誰，都是萍水相逢。天地之大，彼此見過，但迫不得已便又要馬上分別，與誰一起，都不過是匆匆過客，見過便過。我們以為和誰很熟，情誼深厚，但想想，實際上我們又為誰真的停留過，又或是誰為我們真的停留過？命運洪流一來，還是不得已要各自趕路。

我們都不為誰曾經留下過。（Gettyimages／視覺中國）

//講再會太多 有幾多再會

離離合合多麼瑣碎//

我個人覺得林夕在這首歌中是弱化了某種常理中，人際的重要性。離合無常，但離合本身卻是常事，感慨也好，懷念也好，但總不應過喜過悲。歌詞的口吻是平靜的、追憶的、遺憾的、但不是悲痛的。終是極淡極淡，讓人細細回味。

離合本身卻是常事，我們不應過喜過悲。（Gettyimages／視覺中國）

這首歌跳出了一種「情人的特殊性」思維。戀愛中的人總會認為彼此的相遇是緣分注定，然而林夕說「日後你和多少新相識一起 憑何妒忌」「但是靠這一雙手怎可抵擋人潮浩瀚」，都剝離了情人某種主觀的一廂情願。相遇是偶然，但她或他今後也會遇到別人，兩人也會因為現實而分離，並不有多浪漫。然而下次再見又會是什麼時候呢？這彼此也都很難預料。

相遇是偶然，但她或他今後也會遇到別人，兩人也會因為現實而分離，並不有多浪漫。（Gettyimages／視覺中國）

然而更現實和冷靜，會令人更珍惜和唏噓；愈是真實愈是叫人覺得生命捉摸不定。既然如此，「別離滋味 只怕無法謹記」。只望能夠記得與你別離時候那種心情。

作者簡介：年粵日

年粵日由七個熱愛廣東歌的90後成員組成，不論是膾炙人口或小眾的廣東歌，只要好聽我們都會推介。心願只得一個：令大家可以多點關注本地樂壇。 想了解更多廣東歌背後的故事？請關注：

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「古巨基 - 下次再見」​】

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