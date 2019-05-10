Justin Bieber回歸樂壇？　孖Ed Sheeran出新歌《I Don't Care》

Ed Sheeran與Justin Bieber兩大歐美小天王再度合作，推出全新單曲《I Don't Care》。他們再度合作對不少樂迷來說是喜訊，因為Justin Bieber已有3年多沒有發表專輯，而且3月他曾於社交平台宣佈想暫別樂壇，因為自己的青少年時期一直在巡迴演出身心俱疲，現階段想休養正視心理問題，並當一位好丈夫。今次《I Don't Care》的出現如震撼彈一樣，令不少樂迷重拾希望。

Justin Bieber 3月曾於社交平台宣佈想暫別樂壇。(Justin Bieber facebook截圖)

Justin Bieber曾於3月表示自己不堪壓力，想暫別樂壇休養。(Justin Bieber Facebook截圖)

Justin Bieber與Ed Sheeran對上一次合作是2015年，收錄於專輯《Purpose》的爆紅單曲《Love Youself》，在YouTube點擊率接近15億次。《Love Youself》由Ed Sheeran作曲，Justin Bieber主唱；而今次新歌《I Don't Care》兩人均有獻聲，而且廷續輕快爽脆的節奏。歌詞如歌名一樣在訴說一種「不在乎」的態度，只要心愛的人陪伴在旁，外界一切聲音也不重要，而且伴侶的重視讓自己變得特別的人，更有力量去面對所有困難。

Justin Bieber在上月尾貼出與Ed Sheeran同在綠幕前的合照，「擠牙膏」地預告新歌。(Justin Bieber Instagram圖片)

Ed Sheeran與Justin Bieber三日默契十足地於instagram出post預告《I Don't Care》。(instagram圖片)

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