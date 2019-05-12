梁靜茹突襲K房宣傳新碟　佢細個做過伴唱帶代唱你又知唔知？

台灣情歌天后梁靜茹睽違七年推出新專輯《我好嗎？-太陽如常升起》，當中主打歌《我好嗎？》發佈首周在YouTube點擊突破160萬，勢頭十分強勁。你又否知道梁靜茹非常喜歡唱K，她更貼地到走進台灣K房與Fans近距離接觸，這次突襲還與一眾台灣位知名音樂YouTuber合作，看影片也能感受到現場的興奮。

梁靜茹睽違七年推出新專輯《我好嗎？-太陽如常升起》，早前更到台灣K房突襲fans！

梁靜茹喜歡唱K原來有段故，她小時候幫爸爸製作B版卡啦OK伴唱帶，擔任代唱，所以把唱K當成興趣。現場一眾YouTuber也是唱得之人，例如專拍歌唱教學的嘎老師，在YouTube還可以找到她與梁靜茹唱K的Live片段。去唱K當然要開聲，原來后有獨特的開聲技巧，她說：「吃很多滷味，然後加上啤酒，這樣最對味！」

梁靜茹更與一眾台灣YouTuber開P，當中包括：黃氏兄弟、那那大師、嘎老師、魚乾、Mii黃小米、盛夏微涼 Ryo.，等等。

即刻重溫梁靜茹唱K片段！

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