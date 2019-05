【容祖兒Love in L.A.】重新改編《未知》：呢首歌好似我嘅初戀

樂壇天后容祖兒今年迎來了她出道二十周年的大日子,早前與無綫拍攝團隊飛到美國洛杉磯,拍攝音樂特輯《LOVE IN L.A.》,呈現佢鮮為人知嘅一面。近日《LOVE IN L.A.》正式播映,其實洛杉磯同祖兒好有淵源,她表示:「最印象深刻一定係我啱啱出道時我媽咪陪我嚟呢度受訓。」

近日無綫播映音樂特輯《Love in L.A.》,容祖兒重返當年出道時的特訓地洛杉磯。 (英皇娛樂提供)

點擊大圖,睇下音樂特輯有咩焦點!

+ 2

音樂特輯第一站去到知名錄音室「PARAMOUNT RECORDING STUDIOS」,更與美國樂手合作重新灌錄了五首對她音樂路上最重要的歌,包括:《未知》、《痛愛》、《隆重登場》、《牆紙》及《長大》。其實Joey對這個錄音室特別情有獨鍾,除了因為錄音室的設備皆為最頂級外,更有不少知名巨星也曾在這裡灌錄唱片,連Bruno Mars第一張唱片《Doo-Wops & Hooligans》也出自這裡,當中收錄了《The Lazy Song》、《Just the way you are》等名作,祖兒笑言:「其實我真係好鍾意Bruno Mars。」

Joey更特意到偶像Bruno Mars也曾錄音的「PARAMOUNT RECORDING STUDIOS」朝聖。 (容祖兒Love in L.A.節目擷圖)

在這錄音室當中,容祖兒首先重新灌錄出道作品《未知》,回憶起這首歌的故事,其實是來自當初她入行時的勇氣:「作為我第一首歌,其實係我自己膽粗粗攞住佢嘅原曲《Crush》畀當時嘅老闆李進聽,我同佢講:我好鍾意呢首歌,你可唔可以畀我改編?」就是這樣便決定了容祖兒人生中首支個人作品的命運。而今次在音樂特輯中,她與何秉更重新將這作品改編為Bossa Nova的風格,Joey又說:「呢首歌就好似我嘅初戀情人咁,無論結果係點,每次諗起都係甜。」

《未知》的原曲《Crush》,由美國唱作女歌手Jennifer Paige主唱,也是Jennifer Paige的出道作品。有趣的是,同是出道作品,這首歌卻為兩位女歌手帶來不同的命運。眾所周知,容祖兒發佈《未知》後,不但得到三台冠軍歌,更為她帶來不少新人獎項,往後的日子更是一帆風順,深信也不用多解釋。

反觀Jennifer Paige,1998年推出出道作《Crush》,更得到世界各地單曲榜的五強,甚至是冠軍位置,包括在「Billboard Hot 100」奪下第3位,加拿大、澳洲、紐西蘭等地皆是冠軍,唱片更奪得多個金唱片及雙白金獎項,令她名噪一時。可惜一曲過後,Jennifer Paige在往後的日子也沒再出現任何代表作,也無緣再上Billboard,雖然直至2017年,她仍有推出音樂作品,但似乎也未能改變其「一曲歌后」的命運。