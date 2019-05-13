【容祖兒Love in L.A.】重新改編《未知》：呢首歌好似我嘅初戀

樂壇天后容祖兒今年迎來了她出道二十周年的大日子，早前與無綫拍攝團隊飛到美國洛杉磯，拍攝音樂特輯《LOVE IN L.A.》，呈現佢鮮為人知嘅一面。近日《LOVE IN L.A.》正式播映，其實洛杉磯同祖兒好有淵源，她表示：「最印象深刻一定係我啱啱出道時我媽咪陪我嚟呢度受訓。」

近日無綫播映音樂特輯《Love in L.A.》，容祖兒重返當年出道時的特訓地洛杉磯。 (英皇娛樂提供)

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音樂特輯第一站去到知名錄音室「PARAMOUNT RECORDING STUDIOS」，更與美國樂手合作重新灌錄了五首對她音樂路上最重要的歌，包括：《未知》、《痛愛》、《隆重登場》、《牆紙》及《長大》。其實Joey對這個錄音室特別情有獨鍾，除了因為錄音室的設備皆為最頂級外，更有不少知名巨星也曾在這裡灌錄唱片，連Bruno Mars第一張唱片《Doo-Wops & Hooligans》也出自這裡，當中收錄了《The Lazy Song》、《Just the way you are》等名作，祖兒笑言：「其實我真係好鍾意Bruno Mars。」

Joey更特意到偶像Bruno Mars也曾錄音的「PARAMOUNT RECORDING STUDIOS」朝聖。 (容祖兒Love in L.A.節目擷圖)

在這錄音室當中，容祖兒首先重新灌錄出道作品《未知》，回憶起這首歌的故事，其實是來自當初她入行時的勇氣：「作為我第一首歌，其實係我自己膽粗粗攞住佢嘅原曲《Crush》畀當時嘅老闆李進聽，我同佢講：我好鍾意呢首歌，你可唔可以畀我改編？」就是這樣便決定了容祖兒人生中首支個人作品的命運。而今次在音樂特輯中，她與何秉更重新將這作品改編為Bossa Nova的風格，Joey又說：「呢首歌就好似我嘅初戀情人咁，無論結果係點，每次諗起都係甜。」

《未知》的原曲《Crush》，由美國唱作女歌手Jennifer Paige主唱，也是Jennifer Paige的出道作品。有趣的是，同是出道作品，這首歌卻為兩位女歌手帶來不同的命運。眾所周知，容祖兒發佈《未知》後，不但得到三台冠軍歌，更為她帶來不少新人獎項，往後的日子更是一帆風順，深信也不用多解釋。

反觀Jennifer Paige，1998年推出出道作《Crush》，更得到世界各地單曲榜的五強，甚至是冠軍位置，包括在「Billboard Hot 100」奪下第3位，加拿大、澳洲、紐西蘭等地皆是冠軍，唱片更奪得多個金唱片及雙白金獎項，令她名噪一時。可惜一曲過後，Jennifer Paige在往後的日子也沒再出現任何代表作，也無緣再上Billboard，雖然直至2017年，她仍有推出音樂作品，但似乎也未能改變其「一曲歌后」的命運。