黃淑蔓考完DSE立即出新歌　《Dream My Dreams》迎接18歲成人禮

有「寰亞孻女」之稱的黃淑蔓Feanna近日推出新歌《Dream My Dreams》，亦是她迎來18歲的一首作品。將於6月8日正式踏入18歲生辰，Feanna表示最想收到一支酒：「人生得一次18歲，朋友們同我慶祝生日、同我一齊食蛋糕已經好開心，唔係唔送禮物俾我嘛？不過最重要都係爹哋媽咪送俾我嘅生日禮物！公司？經理人平日已經好錫我，個個都對我好好，我已經好滿足，不過我最想老闆林生 (林建岳) 送一支酒俾我，雖然我唔識飲酒，但我覺得一支酒能夠象徵迎接18歲！」

黃淑蔓Feanna推出新歌《Dream My Dreams》，準備迎接自己的18歲成人禮。 (寰亞唱片提供)

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雖然Feanna剛剛考完DSE，不過半年內已推出了四首個人作品，相當多產，早前在DSE期間更推出了作品《一定要得》，為同期考DSE的應屆學生打氣。雖然年僅17歲，但Feanna已成為了不少同齡一代的追捧對象，不少網民也留言笑說：「咁後生已經唱到咁出名，同樣今年考DSE嘅我到底做緊乜？」

其實Feanna早於14歲已憑主唱電影主題曲《差一點我們會飛》出道，比G.E.M. 的出道年齡更早。一邊讀書一邊追逐夢想，今次唱片公司邀請創作團隊，將她對音樂的決心和毅力寫成新歌《Dream My Dreams》。Feanna興奮地說：「我真係好開心，好多謝公司送咗首新歌俾我，歌詞內容就係我嘅信念，要不斷鼓勵自己勇敢追夢，找尋屬於自己嘅嘢，睇完啲歌詞令我更了解自己。」

其實Feanna早於14歲已憑電影主題曲《差一點我們會飛》出道，比起G.E.M.的出道年齡更早。 (寰亞唱片提供)

收到好歌當然開心，而最窩心是公司為她打造一個有型又好襯她的MV場景，她抵達現場時驚喜得睜大眼睛和O晒咀，她說：「最開心係見到我個名『Feanna』嘅燈牌，勁靚呀！仲有桌球枱，我第一次打桌球！今次拍MV比之前開心、enjoy得多，因為我好怕醜，要喺鏡頭前演另一個人，又唔知點樣擺甫士，感覺好尷尬！不過今次首歌係講我：黃淑蔓 Feanna，拍MV只要做返自己就得，尤其是跳舞，做返平時喺屋企發癲亂跳咁嘅自己就得！」長髮披肩，抱著結他盤膝坐在白色的梳化上，被很多個粉色的咕𠱸和毛公仔包圍住，Feanna少女心大爆炸，拍通宵仍然笑不攏咀！