【陳栐橋．揮之不去】錯過也許是幸運的事　霎時的傷痛總會過去

有很多愛情，都是揮之不去的。

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每段關係結束都有着它的故事，有人因為感情轉淡而分開，也有人因為兩人之間出現了第三者而分開。當一個人變了心，怎麼留也留不住，但兩個人一起走過的時光，種種難忘的回憶，卻揮之不去，像痕跡一樣，深深的刻在心底裏，重複又重複地在腦海裏迴旋着。

//最初一吻 多刻骨銘心 卻是永久烙印

重複的慘情場面 幾公升眼淚 全都揮之不去//

狂想音樂——阿Be陳栐橋，有一把感動人，說故事的聲音，唱出讓人感動的故事。她是個真性情的女歌手，十年前本來有機會出道，因為一些私人原因而拒絕了。十年後她依然保持着心中熱愛音樂這團火，繼續追尋音樂的夢想。狂想音樂，創造本土音樂，製造出能打動你和我的音樂。因為狂想，我們有更多的音樂；因為狂想，帶給我一首能唱進我心內的《揮之不去》。《揮之不去》一曲，講述男主角愛上了別人，女主角雖然不捨，但也必須退出這段關係，而二人過往一起的快樂時光，都在女主角的腦海裏不斷迴旋，揮之不去……

狂想音樂——阿Be陳栐橋，有一把感動人、說故事的聲音，唱出讓人感動的故事。（陳栐橋Facebook圖片）

//不敢再熱吻 沒有真愛 沒有身份

痛苦的我 不接受憐憫 容我自憐自困//

情侶也好、夫妻也好，也是一個稱呼，當一切完了，跟陌生人根本沒兩樣，是什麼身份，又怎麼樣呢？愛一個人，夠心安就不需要強調自己是什麼身份。身份只是肯定另一半存在的位置。當出現了第三者，是冠軍也好、亞軍也好，一個人變了心，死纏也不會得到幸福，最後遍體鱗傷的只有自己。

//什麼叫做情侶 熱戀過後燒毀証據 //

熱戀過後，分手過後，回憶真的有需要時間捏碎嗎？你狠得把所有合照和紀念禮物都燒毀掉，分得有多狠就多狠。但永遠都不能磨滅的，是彼此珍貴的回憶，而記憶又怎會那麼容易消失？遺憾不能一起走下去，伴隨的只有忘不了的過去，憶起往事也苦得也無法再甜起來。

愛一個人，夠心安就不需要強調自己是什麼身份。（陳栐橋Facebook圖片）

究竟「專一」這回事，是否是一門學問？在愛情上，對着一個很喜歡很愛的人，專一並不困難，最困難是怎樣維持專一。

人本來就是群體的動物，說什麼大愛，說什麼要愛人如己，其實愛上別人很容易。但有伴侶的就要小心愛人，切勿胡亂去愛，要愛就切勿愛過界，要控制自己的情慾。在愛情層面上，若愛過界就等於犯下彌天大罪，愛一個人很容易，但過了界、變了心，就很難再跟另一半回到當初。

追尋感情上的新鮮感，就等同於玩火，玩大了就燒掉了，燒掉了與最愛的伴侶多年以來建立的感情堡壘。人要選擇，永遠也不會選擇完。選定了，就請不要玩火。這個世界上，太多的出軌，太多的偷情，通通都因為私慾蓋過了理智，後果可以不堪設想。一時的鏡花水月，會讓你失去一切，而遺下的那一個，陰影卻一世都揮之不去。

有過經歷的各位，聽過《揮之不去》，或許會唱出你內心的苦澀回憶。但要知道，揮之不去也沒緊要的，因為當事過境遷，你會漸漸明白，原來有些人錯過了，反而是一件幸運的事。揮之不去，但總會過去的。

作者簡介：Fiona Cinderella

一名熱愛文字的80後，喜歡研究哲學，興趣是寫作、繪畫、攝影和彈鋼琴。希望寫出感動人心的文字，以心寫心，以生命影響生命。那怕力量是多麼的微弱，用文字照亮他人的路，是我熱愛寫作的理由。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/Fiona.Cinderella.Art

歌手Facebook專頁：Be＊陳栐橋※狂想音樂

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《揮之不去 / 阿Be 陳栐橋》— 唱出揮之不去的愛情」​】

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