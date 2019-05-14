【MIRROR．破鏡】《全民造星2》即將開始　歌中暗示各人四散？

第二季的《全民造星》開始招募之際，看到這首歌的歌名，不禁聯想到，難道長江後浪推前浪，MIRROR這塊鏡要破了嗎？

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王樂儀筆下的《破鏡》並不是在預告MIRROR要粉碎成十多塊碎片獨立發展，而是寄語他們在這銀色旅途之中，要不斷的「破」，打破框框，破舊立新，才能清晰地將自己的初心和熱情，投射在鏡子上，不因掌聲和歡呼聲而變得面目模糊。

MIRROR這一趟就隨着樂儀和兩位Mentor李拾壹和CM，一起破掉「花瓶」的形象。（《破鏡》MV截圖）

「你的樣子如何，你哋日子也必如何」如至理名言，卻非觀眾甚至花姐唯一考量的要素，MIRROR這一趟就隨着樂儀和兩位Mentor李拾壹和CM，一起破掉「花瓶」的形象。

在上一次，MIRROR已表明「Don't waste no time I'm ready」，拾壹學長和CM老師就用搖滾音樂，釋放他們的力量，讓他們在舞蹈和說唱之外，添加「搖滾」的技能，將樂與怒都放進音樂之中。

在上一次，MIRROR已表明「Don't waste no time I'm ready」。（《破鏡》MV截圖）

在MIRROR這個年歲和階段，還是帶着滿滿的好奇心在音樂路上發展，但一不留神就被聲色犬馬矇蔽着，結他和鼓聲，加上樂儀擲地有聲的文字，就是在不斷提醒他們要記存初心，不要忘記當日踏上這條路的原因。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【閱評流「不能只有我聽到」2019 Vol.37】MIRROR《破鏡》」​】

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