恭碩良8月開騷展現柔情一面：平時大家只見到我打鼓好衝個樣

恭碩良(Jun)今日舉行記者會,宣佈於8月假麥花臣場館舉行《Right Here Right Now Live 2019》演唱會,門票反應熱烈,現決定加開8月2日一場,總共兩晚帶大家認識另一面的恭碩良。

是次演唱會主題,呼應恭碩良20年前首張專輯《Here And Now》,除了鼓手這個身份之外,其實他也是創作人,他笑言:「平時大家見到我打鼓好衝個樣,其實我都有彈住木結他,好柔情唱Folk嘅另一個樣。」加上以往與不同音樂人、歌手進行巡迴演出,他從中亦得到啟發,希望放進自己的作品之中,所以十分期待今次演出。

恭碩良今日一身全黑嬉皮士造型示人,他更戴上墨鏡與太陽娛樂的金牌經理人Paco相映成趣。 (黃寶瑩攝)

Jun又提到創作已變成他的習慣,記錄自己的生活,而且享受演奏不同樂器:「冇咗鼓就唔會有我!但我唔可能成個show兩個鐘頭Drum Solo,但彈結他就可以兩、三個Chord講一個故事。」而且喜歡演出挑戰自己,所以久不久便會突襲一些酒吧或餐廳,樂迷們可以碰下運氣,嘗試野生捕獲恭碩良。

Jun早前染指飲食業,開車仔麵店及推出自家辣醬,而辣醬的收益會捐作慈善用途幫助流浪狗隻。他又笑言自己以辣醬代替卡片:「唔飽肚又點打鼓呢!而且我冇卡片,每次有人去到我studio我都送辣醬當卡片!」