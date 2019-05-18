Ed Sheeran成30歲以下最賺錢歌手　揮低天后Adele年吸金16億！

英國星期日泰晤士報（The Sunday Times）公佈2019年最賺錢的名人排行榜。Ed Sheeran吸金功力再進化，連天后Adele也望塵莫及。重點是，因為Ed Sheeran今年只有28歲，他成為了「30歲以下最吸金的音樂人」冠軍，足足與第二名相差1億200萬（約港元12億）英鎊的收入，顯見他在全球的高人氣！

Ed Sheeran月前於香港迪士尼完成一連兩日的演唱會▼

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在總榜上，Ed Sheeran以1億6000萬英鎊（約港幣16億元）的超高收入位居第17名，相較於去年的8000萬英鎊（約港幣8億元），進帳多足足兩倍！Ed Sheeran大部份收益來自於專輯《Divide》的世界巡演，走訪各大城市的體育館，還創下澳洲賣出100萬張門票的超強歷史紀錄，愛情事業得意的他，簡直是人生勝利組。

星期日泰晤士報還特別褒獎寫道：「Ed Sheeran是非常認真又謙虛的人，更何況他只有28歲，我們相信，他有潛力成為首位達到十億英鎊（約港幣100億元）以上收入的英國音樂人！」

他於5月10日又與好久不見的Justin Bieber合作推出單曲《I Don't Care》，人氣勢必直直飆升，前途一片光明▼

雖然Adele的排名下滑，但仔細想想，近期她幾乎零活動，都在專心籌備新專輯，沒有巡演、沒有廣告、沒有出席任何大型頒獎典禮，仍然榜上有名，可想而知當她有新作品時，會是多麼「爆炸性」的光景。Adele今年有1億5000萬英鎊的收入，排名第22位，相較去年還高出了1000萬英鎊的收入，吸金功力可是一點都沒有褪去，今年的她到底會不會推出新作品，想必全球都相當期待。

Adele曾獲葛萊美年度歌曲獎的作品「Hello」▼

在「30歲以下最會吸金的音樂人」中，Ed Sheeran無庸置疑名列冠軍，前One Direction5位成員也全數擠進前10名；女生方面，大勢女團Little Mix排在第4名，新生代天后Rita Ora也擠進第9名。不過最讓人驚喜的是，本週打敗Taylor Swift，拿下英國金榜冠軍的rapper歌手Stormzy，成為首次新進榜的吸金歌手，以1600萬英鎊排行第10名，相信在今年聲勢會持續攀升。

按圖看30歲以下最吸金音樂人前10名排行榜（Wealthiest Young Musicians）▼

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不過Ed Sheeran和Adele等人，在以下這些音樂人面前，可就是小巫見大巫了。包括知名音樂劇作曲家Lord Lloyd-Webber以8億2000萬英鎊稱霸王座、Paul McCartney和老婆Nancy Shevell淨賺7億5000萬排名第二、和6月即將推出個人音樂傳記電影《搖滾太空人》（Rocketman）的Elton John也有3億2000萬的收入，吸金功力高到令人無法想像。

The Sunday Times Music Rich List Top 10（最賺錢音樂人前10名）

1. Lord Lloyd-Webber - £820m, Up £80m 2. Sir Paul McCartney and Nancy Shevell - £750m, Down £70m 3. U2 - £583m, Up £14m 4. Sir Elton John - £320m, Up £20m 5. Sir Mick Jagger - £275m, Up 15m 6. Keith Richards - £260m, Up £15m 7. Olivia and Dhani Harrison - £250m, Up £20m 8. Sir Ringo Starr - £240m, Up £20m 9. Michael Flatley - £204m, Up £2m 10. Sting - £200m, Up £10m

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