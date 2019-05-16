【麥浚龍謝安琪】《羅生門》效應再臨　隔四年再出合唱歌《廢話》

記得2015年樂壇出現了一首《羅生門》，看見兩個本來風馬牛不相及的名字，麥浚龍、謝安琪，結果歌曲唱出了香港樂迷十年的情意結，橫掃各大頒獎禮，說是該年年度歌曲絕不為過，更把麥浚龍重新帶回樂壇當中，造就現在《the album》的銷量奇蹟。不知不覺，這首「十年磨一劍」的作品，原來又過去了四年，Juno和Kay也推出了好一些個人作品，不過深信樂迷始終仍在等待他們會再度合唱。正好在今日，麥浚龍和謝安琪第二首合唱歌《廢話》終於面世。

繼四年前的《羅生門》後，麥浚龍與謝安琪終於再有合唱作品《廢話》。 (幻國文化娛樂提供)

上次《羅生門》是由黃偉文填詞，今次《廢話》則由香港另一位詞神林夕執筆，兩首風格迥異，如果說《羅生門》是聽故事，那麼《廢話》便是聽歌手的合拍性。夕爺在歌詞當中運用了大量單詞，讓Juno和Kay梅花間竹一人一字地唱出，少一點默契和節奏感也不可。膽敢在這裡說一句，《廢話》可能是一首最沒可能在K房內挑戰成功的合唱作，但亦鼓勵大家不妨一試。

歌曲當中一字一詞輪流唱的編排方式相當有新鮮感，難度亦非常高。 (影片擷圖)

今次《廢話》的故事背景似乎是設在董折和浦銘心的其中一次結婚紀念日。昨夜十點，電視機播出了一段長達三分鐘的廣告，原來是McCafe二十周年的紀念特輯，廣告中的主角，正是董折及浦銘心。廣告中講述董折帶浦銘心在結婚紀念日當天到McCafe燭光晚餐，二人之間的對答，亦甚有親切感，可能身為別人伴侶你的也曾經講過。

大家有冇喺電視睇到呢個廣告？ (影片擷圖)

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