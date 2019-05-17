【任噏樂評】Gin Lee成一線歌手只差一線　歌藝以外欠缺三大因素

今年容祖兒出道20周年兼開演唱會，固然成為樂壇焦點；謝安琪推出的史詩式愛情作品，備受樂迷追捧，每次推出新作也洐生熱烈討論。兩位的天后級地位不容置疑，不過廣東樂壇當中，除了以上兩位，似乎要講到再下一代的一線女歌，一直也後繼無人。 其實現今可見的新生代女歌手中，Gin Lee可算是其中一位有潛力成為一線女歌手的人選，實力得到大眾認同，就連KKBOX風雲榜當中也作為「年度風雲歌手」身份演出，可惜要成為樂壇天后，卻似乎始終差一線。其實Gin Lee歌藝縱然出色，但始終有三大因素成為她的樽頸，要是能突破以下框框，便可再進一步。

早前Gin Lee在「KKBOX風雲榜」中的演出令人眼前一亮，實力備受認同，可惜要成為一線女歌手，總是欠缺了一些重要因素。 (Gin Lee Facebook圖片)

其實Gin Lee在社交平台上也會間中分享生活照片，可惜似乎與樂迷間的互動不足，未能成功讓人感受她的人格魅力。 (Gin Lee Facebook圖片) 因素一：人格魅力未夠突出 以前做歌手，只要聲色藝俱全，要紅並不困難。但現時做歌手絲毫不簡單，音樂造詣只是基本功，更重要是讓樂迷了解到歌手的人格魅力所在。故此現時不少歌手也會花上大量心力去提升自己的人格魅力，打個比喻，強如張敬軒，也要不時在網絡上拍拍惡搞片段；麥浚龍也會在音樂作品以外，花上大量心力創作故事及MV；G.E.M. 的作品遍及不同地區，也會出現在不同綜藝節目當中，更不時更新社交平台，保持與樂迷間的互動。故此，提起一位歌手，我們總能賦與他們一個代號，就如陳柏宇被稱作「隱世歌手」的道理。 Gin Lee在今年叱咤得獎時表示：「低調做人，高調做音樂。」確是一句金句，對於懂得欣賞音樂的人來說，這做法確實值得尊重和欣賞。可惜樂壇同時是殘酷的，觀眾大多要先看到曝光，再看到實力和作品，Gin Lee在社交平台上似乎要再加把勁，讓大家也能進一步認識她的魅力所在。

因素二：未有最入屋代表作

其實Gin Lee唱得是路人皆知，由參加《中國好聲音第4季》的年代開始，好像從未看見她失準。可惜唱得還唱得，要數上Gin Lee的代表作，似乎也說不上太多。以容祖兒為例，去到K房，每個女生也爭相要點唱《16號愛人》、《痛愛》、《心淡》、《習慣失戀》，名單長得3小時也未必唱得完，原因非常簡單，便是作品夠入屋，又有哪位女生不喜歡矯情一下，在K房中發洩自己的情傷？

反觀Gin Lee，近年代表作絕對不能不數上《很堅強》，的確是琅琅上口，但亦因為讓人感覺「太堅強」，往往沒有灑狗血般的投入感，以致失去了讓Gin Lee分享故事的機會。故事對一位歌手來說其實相當重要，在廣東樂壇當中，廣東歌除了音樂性以外，其中一個重要功能就是說故事，當歌手為聽眾唱出他們的故事，歌曲自然入屋。

由《中國好聲音》年代開始，Gin Lee一直也成功證明自己是唱得之人。可惜現場演出再具感染力，仍是欠缺了一首大家也爭相點唱的入屋代表作。 (網絡圖片)

因素三：香港樂迷的自相矛盾

有種古怪現象，是香港不少樂迷一邊投訴香港只有K歌劇集歌，廣東樂壇已死；一邊不願接受新的歌手、新的曲風、新的事物，甚至對有潛力的歌手視而不見，仿似不聽廣東歌變成了一種品味。

當然，這種現象是可以解釋的，台灣Youtuber「理科太太」曾解釋，樂迷喜歡聽舊歌其實跟大腦有關，因為大家喜歡的音樂作品，很可能集中在某個時期，例如是青春期、大學時期等，而這段時間正是刻畫自我人格的重要時刻，故此會對當時所聽的音樂作品特別有親切感，當你聽到跟當時風格不一樣的作品，自然便勾不起過往美好的回憶。

加上現時樂迷聽歌比以往更國際化、品味亦變得兩極，不同年代樂迷聽的音樂類型也相當迥異，導致歌手及唱片公司更難掌握樂迷所需。歌手作新嘗試，老一輩樂迷可能不願接受，但歌手再唱大路情歌，新一輩樂迷可能會說：「又係K歌，好老套。」慣於批評的香港樂迷，令歌手前進的路越來越難走。

常說香港歌手固步自封，其實真正固步自封的，可能是樂迷本身。而這種現象只會令歌手的路越來越難走。 (Gin Lee Facebook圖片)

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