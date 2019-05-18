【吳浩康．天下烏鴉】戀愛中孰能無過？知錯能改還有下次救贖機會

「你和前任是因為什麼原因而分開的？」其實你好像思考了這個問題很久，亦和很多老友談過這個問題。從一開始簡單一句「其實有好多事」，到最後細數對方回覆消息太慢、沒有給自己足夠的安全感，說到其實這個人本來就自我又不體貼。自己一邊說，一邊有老友的附和，大致還會繼續批鬥對方其實早在某些事上已做得不妥。

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每一次都是這樣，說到最後，你感嘆着自己遇人不淑，又總結今後再不和什麼樣的人交往。這套理論不僅適用於自己，每一個在感情中失意多次的人都可以成為大戀愛家，再把這些哲學傳授給好友。每個人都想被理解和體諒，每個人都想逃開戀愛裏每一次被認為犯錯的可能。很少有人站在門外看一對戀人時還可以保持沉默，也很少人願意承認在分開之後自己就開始扮作聖人的角色，也很少有人願意承認，其實大部分時候，自己和前度都是相互虧欠，自己也做過不少錯事。

每一次都是這樣，說到最後，你感嘆着自己遇人不淑，又總結今後再不和什麼樣的人交往。（MV截圖）

天下烏鴉一樣黑，可是又有誰能夠不犯錯呢？這一次A君因某個錯處備受關注遭到批判，下一次B君和某人交往，因聽信他人評價，暗地調查對方許久卻了無結論。犯錯的人永遠沒有機會改正，未曾犯錯的人也一起迷失。既然每個人都在感情裏犯錯，為什麼大家都期待着遇到一個完美的愛侶呢？可是如果你沒有在期待一個不會犯錯的人，你又為什麼在和那些同你一樣的人對罵，細數你們在過去的感情裏犯過的各種各樣的錯，再指責對方今生今世都不配尋到下一個愛侶呢？你可曾想過，那些自己羅列出的他人罪名，其實在某刻也是你傷害前度的原因？

天下烏鴉一樣黑，可是又有誰能夠不犯錯呢？（MV截圖）

每個人都踩着自己犯過的錯，有的人犯的錯太多，雙腳已經蓋不完全。那些錯處被暴露在光天化日，可是這也不是大家去細數和評判這些錯處的理由。和愛侶相處，或是尋覓愛侶，不應該是每個人都防着自己腳下的臭史被人看光、被人批判，也不應該是費盡心機想去移開對方的雙腳，看看之下寫過什麼樣的罪名。我們應該先移開自己的腳步，看看自己或許在某些時刻也傷害和虧欠過前度，是否再踩上那些字眼盡隨你意。但如果錯誤可以被改正，當你走下一步的時候，或許它們就不再附在你的腳下。

不知道是不是因為烏鴉難以看到自己黑色的羽毛，所以當它們看見其他同類時才會不解和嘲笑。（MV截圖）

不知道是不是因為烏鴉難以看到自己黑色的羽毛，所以當它們看見其他同類時才會不解和嘲笑。但是每一隻烏鴉，若是因為這樣的原因被疏遠和批判時，一定希望自己有能夠被其他同類接納的那天。並非是犯過錯的人一路執迷，而是寄望每個犯過錯都有改正和被救贖的可能，再與其他人一同玩耍，相約某地再飲一杯。

作者簡介：年粵日

年粵日由七個熱愛廣東歌的90後成員組成，不論是膾炙人口或小眾的廣東歌，只要好聽我們都會推介。心願只得一個：令大家可以多點關注本地樂壇。 想了解更多廣東歌背後的故事？請關注：

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「吳浩康 - 天下烏鴉」​】

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