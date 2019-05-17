【容祖兒Love in L.A.】重唱《痛愛》比18年前更虐心：第一次咁痛

容祖兒18年前一首《痛愛》，助她成為當年銷量最高廣東歌手之一，時至今日，這首作品仍然會出現在K房當中的熱唱榜，說是Joey二十年音樂生涯中最具代表性的作品之一亦不為過。近日在無綫音樂節目《Love in L.A. 》重唱《痛愛》，Joey直言：「18年前唱《痛愛》，當然唔識消化嗰份歌詞，不過監製指導之下慢慢完成咗呢首作品。」

祖兒坦言，18年前的自己其實未懂得消化《痛愛》的歌詞。 (《Love in L.A.》節目擷圖)

誠然，由黃偉文譜詞的《痛愛》，雖然是大路情歌，但歌詞固中的刻骨銘心，隨年漸長，人變得成熟又會有不同體會。愛情有不同類型、不同階段，要說有種叫痛愛的話，大概應該發生在25歲後。愛一個人不難，在年青歲月當中，我們愛恨分明，今天一句喜歡你，或許隔日已經痛哭一場然後把感情放下，或是把對方咒罵得體無完膚，毫無包袱，亦毫不留情。

因為年青，所以有本錢再重新投入另一段感情，絲毫不覺得累。但隨年漸長，投入過多番感情，在一段長遠關係中，人總會產生怯懦，即使對象對你再差，可能你也會想，是否自己做得不夠好？離開了這位對象，又是否代表下段關係會比現在好？身邊親朋好友再多的勸告，也無法令你從這深潭中逃出。愛得不能抽離，寧願讓自己持續存在於對象的生活，就算痛苦也總比一無所有好，這種又愛又恨，可能才是《痛愛》當中的真諦。

或許祖兒與劉浩龍曾經的一段愛情，也令她從中得著不少。 (網絡圖片)

重新感受這首廣東神曲，Joey表示：「呢首歌其實已經唱過無數次，演唱會必唱，有種唱到嘔嘅感覺。今次我將整個人投入，每句歌詞都用一個畫面去幻想感受，嗰種感情好痛。我試過唱《破相》有呢個感覺，但《痛愛》真係第一次咁痛。」18年後，Joey經歷過的感情生活亦比當年21歲的小妮子要多：「隨著你年紀同經歷唔同，對每句歌詞每個字每粒音都有會唔同理解，唱歌真係一件可以唱一生嘅事。」

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