【01眾故事】新秀獲獎未必有保障　蘇永康因梅姐一句話道破當年苦

常說以往8、90年代要當歌星容易，聲色藝俱全便能糊口，甚至大紅大紫，可能我們也會忽略了上一代前輩的努力。蘇永康1985年參加新秀，憑西城秀樹《抱きしめてジルバ-Careless Whisper-》一曲贏得該屆亞軍。不過即使新秀出道，也不等於事業能順風順水，阿公引用梅姐當年一句說話：「新秀係一個好識得生養嘅媽媽，但就唔係好識得湊。」

由新秀年代出道，其實當年阿公也需要自食其力，他引用梅姐一句說話去解釋當年的情況。 (黃寶瑩攝)

因為自己也捱過，阿公特別感受到現時香港新一代歌手面對的苦況。 (黃寶瑩攝)

由新秀年代捱至《壹號皇庭》整個系列完結，事業似乎漸上軌道，1998年《妙手仁心》見街，阿公亦終於有機會舉行首個個人紅館演唱會，當中過程足足捱了13年，他表示：「好幸運自己趕到個尾班車，90年代初唱片業淨係靠內銷香港都可以有生計糊口，而家難啲啦。」

曾經感受過音樂路的辛酸，所以阿公亦特別為新生代歌手抱不平：「其實本地薑辣㗎，原來唔覺唔覺Supper Moment捱咗十年，仲有Dear Jane、Tonick呢啲全部都係好好嘅音樂單位，不過香港似乎缺乏咗平台畀新一代演出，其實我最開心係多咗麥花臣呢個地方畀大家小試牛刀。」