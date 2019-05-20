林二汶╳6號@RubberBand《超友誼》　示範男同女最癲喪可以點玩！

邊個男同女一定要拍拖先開心㗎？好似6號同林二汶咁「超友誼」一樣大把嘢玩！

6號@Rubber Band與林二汶近日推出新歌《超友誼》，歌曲顧名思義在講述男與女之間也可以有純友誼，Friend過打Band之餘，又知道大家的黑歷史，有任何煩惱一call即到，分分鐘開心過拍拖。

男同女「友達以上」分分鐘好過拍拖，聽下二汶同6號嘅《超友誼》你就明！

《超友誼》由林一峰填詞，為配合Groovy玩味重的曲風，當中「你有幾多女朋友／多得敲穿你門口」更幽林夕一默，向《驗傷》「我想敲穿你門口」一句致敬。作曲是Cousin Fung，他聯同Edward Chan編曲，將復古Funky味道放到《超友誼》之中，結他彈著跳躍的樂句，加上鼓與Bass「卡窿」填補拍子的空隙推進節奏，帶點Daft Punk的感覺令人聞歌起舞，如果大家開個「跳老舞」的懷舊派對，這首歌絕對是首選。

如果大家諗住開個懷舊舞曲派對，《超友誼》絕對係個好選擇。

《超友誼》不單止編曲過癮，連MV都一樣癲喪。其中一幕在西環碼頭拍攝，6號跳上購物車二汶在後推著，二人全速前度畫面看似輕鬆，但實質條路有暗斜，一個不留神兩人便會衝落海。最後當然安全無事，亦要二人交情深厚才可這樣開玩笑。

就係呢一幕，如果二汶一鬆手6號就會衝海！

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