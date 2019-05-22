金曲歌后戰：蔡依林撐性別平權、林憶蓮扎實美學　7項入圍獲肯定

第30屆金曲獎本月15日公布入圍名單，天后蔡依林的《Ugly Beauty》專輯一口氣入圍7項大獎，與香港歌后林憶蓮並列最大贏家，其中，以「玫瑰少年」葉永鋕故事為背景、力挺性別平權的歌曲〈玫瑰少年〉更入圍年度歌曲獎。

金曲獎今日公布入圍名單，其中蔡依林的《Ugly Beauty》專輯氣勢驚人，一口氣入圍7個獎項，包含：最佳國語專輯、最佳國語女歌手、最佳單曲製作人、最佳演唱錄音專輯獎、最佳音樂錄影帶獎、年度專輯、年度歌曲。

金曲獎今日公布入圍名單，其中蔡依林的《Ugly Beauty》專輯氣勢驚人，一口氣入圍7個獎項。（圖片來源：蔡依林Facebook官方專頁）

曾批「十大爛歌手」 陳珊妮肯定蔡依林成長

評審團主席陳珊妮表示，蔡依林的專輯受評審團一致青睞，非常全面性，包括個人設定、演繹，而如〈惡之必要〉用了一位作家的故事，〈玫瑰少年〉則是葉永鋕事件，對整個社會議題很有共感，照顧所有環節，加上製作陣容也都是很堅強，是很全面、有周詳企劃的專輯。

陳珊妮2001年曾批評蔡依林是「十大爛歌手」，她當時說：「如果要說有好歌喉未必能成為好歌星、做出好唱片，蔡依林正是典型的例子。」會後受訪被媒體問及此事，陳珊妮表示，這件事不用多做解釋，希望媒體朋友不要再製造仇恨；她也覺得這張專輯做得很好，不只是針對個人，是給整個團隊的肯定。

評審代表陳珊妮（見圖）說，蔡依林歌曲〈惡之必要〉用了一位作家的故事，〈玫瑰少年〉則是葉永鋕事件，整個專輯對社會議題很有共感，照顧所有環節。（蔡親傑攝／風傳媒）

「林憶蓮扎實美學 歌聲演繹深度細膩」

此外，睽違6年再度推出華語專輯《0》的香港歌手林憶蓮，本次也入圍7項獎項，包括：最佳國語專輯、最佳國語女歌手、最佳作詞人、最佳編曲人、最佳演唱錄音專輯、年度專輯、年度歌曲，將與蔡依林在最佳國語專輯、最佳國語女歌手等大獎強碰，天后對決也引起矚目。

陳珊妮表示，林憶蓮在錄音上是傳統的，跟較年輕的音樂人有不太一樣表現方式，但詞曲細膩度比較嚴謹，有些扎實、本格派的東西，詞跟音樂連結緊密，在美學上是很完整的作品；林憶蓮親自去邀很多詞，其中非常深度細膩的東西，都反映在她的歌聲上，這是優秀的女歌手才能有的表現，扎實美學一致受到評審團喜歡。

睽違6年再度推出華語專輯《0》的香港歌手林憶蓮，本次也入圍7項獎項。（圖片來源：Sandy Lam 林憶蓮Facebook官方專頁）

國台語歌手 蕭敬騰、黃妃成最大遺珠

對於各獎項遺珠部分，陳珊妮則解釋，在台語女歌手，評審團聚焦討論所謂「新台語」風格，並討論到蔡秋鳳的唱腔，結果在新舊台語唱腔的掙扎下，黃妃就被犧牲了；而國語男歌手部分，因為音樂類型多元複雜，有饒舌、流行音樂、R&B，評審有各自支持的歌手，討論很激烈，最後像蕭敬騰就成為遺珠。

此外，陳珊妮替田馥甄製作的歌曲《自己的房間》，入圍最佳單曲製作人獎，評審團主席兼入圍者，也引起關注。陳珊妮解釋，因為自己去年沒有發行專輯，文化部才邀請擔任評審，但她還是有其他音樂工作，對此官方有完善迴避機制，已盡量做妥善安排。

陳珊妮談到遺珠說，在台語女歌手部分，評審團在新舊台語唱腔的掙扎下，黃妃（見圖）就被犧牲了。（蔡親傑攝／風傳媒）

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：《還願》為何會那麼恐怖？揭密玩前必知4大「歷史冷知識」！看完真的全身起雞皮疙瘩啊…】