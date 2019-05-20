五月天再襲港宣傳電影　為還原靚聲赴荷里活做混音

台灣天團五月天繼月頭來港赴「五月之約」在迪士尼開戶外騷後，今日再襲港到太古城舉行3D《五月天人生無限公司》首映禮。活動開始前已有過千名五迷聚集，由二樓到五樓都佈滿人群圍觀，逼爆四層樓場面非常「墟冚」。 攝影：陳順禎

五月天再度襲港宣傳電影，五迷聚集逼爆四層樓為見偶像一面。攝影：陳順禎

五月天一出場五迷隨即瘋狂尖叫，五子好識做用廣東話打招呼。他們擅長「垃圾話」搞gag，今日也不例外，阿信話：「公司說如果今次票房不好就不能繼續『五月之約』⋯⋯」話音一落全場嘩然「說笑而已，我們會繼續來，只是每天要吃即食麵！」

阿信笑言要票房大賣下年才有機會再續「五月之約」。攝影：陳順禎

在後台接受訪問時，被問到會不會邀請梁家輝看電影？他們表示很感謝對方：「這次拍攝家輝哥來回香港、台北三次，協助完成補拍的情節，真的非常感謝他！」阿信又提到：「可能年輕一輩的聽眾不知道，家輝哥以前也出過唱片，所以這次跟他合唱《頑固》很開心，很感動！」

大會提供象徵五月天的藍色飲料進行祝酒儀式，五子畀面飲少少。攝影：陳順禎

五月天向來對聲音質素有要求，今次特地去到荷里活進行混音，阿信說：「現場用了很多咪高峰收音，有300條音軌，然後再去荷里活混音，令現場的空間感完美呈現。」那有否遇到一些部份現場不夠完美要回錄音室補錄？他回答：「因為這次巡迴有122場，每一首歌都可以找到完美的聲音與畫面放到電影裏面。」

大會將大打卡機放到台上，五月天與樂迷一齊打卡。攝影：陳順禎

另外，冠佑把電影說成一部勵志片：「每個人心中也有一個英雄，大家看到五月天能當英雄，你們也可以！」