【殺神John Wick 3】奇諾李維斯原來係音樂人　曾在美、日開巡演

《殺神John Wick 3》電影成為近日熱話，人人也被戲中的暴力美學吸引，而且看過奇洛李維斯拍攝前的訓練片段，更封他為「真殺神」。奇洛李維斯是荷里活知名影星人人皆知，不過他曾組Band開巡迴兼為David Bowie擔任暖場嘉賓你卻未必知道。

奇洛李維斯識揸槍個個都知，但係佢夾過Band彈Bass你又知唔知？(《殺神》劇照)

90年代奇洛李維斯開始彈Bass，並組成樂隊Dogstar。( 相片來源：GettyImages) 事件追溯到90年代，當時奇洛李維斯憑喜劇電影《Bill & Ted's Bogus Journey》及《Parenthood》開始冒起，但他打算轉戲路不再拍青春片，而且開始彈低音結他，並組織樂隊Dogstar。Dogstar的源起來自一次超級市場的偶遇，奇洛李維斯與鼓手Robert Mailhouse組成雛形，再到結他手Gregg Miller加入，樂隊正式齊腳。據奇洛李維斯在Jimmy Fallon訪談節目中憶述，一切發展非常自然：「我們先在車庫中夾Band，然想開始寫歌，寫完歌打算演出，接着開始巡演，隨後灌錄專輯。」

Dogstar發行過3張唱片，又曾在美國、日本等地巡演，並擔任David Bowie及Bon Jovi的暖場嘉賓，夾Band一事順風順水。不過，到1994年奇洛李維斯接拍《生死時速》再到1999年接拍《廿二世紀殺人網絡》踏上演藝事業高峰，他便毅然選擇專心向演員之路發展，樂隊在2000年發行《Happy Ending》專輯劃上完美句號，在2002年正式解散。

奇洛李維斯專心演藝之路確實是個好選擇。(《殺神John Wick 3》劇照)

奇洛李維斯彈Bass兼唱歌演出片段

2017年奇洛李維斯在2017年Sanremo音樂節重拾Bass演出

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