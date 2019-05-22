張敬軒《空手而來》MV變政府廣告　示範惡搞都可以有教育意義

張敬軒早前推出新歌《空手而來》，化身「舊歌活化專員」，將洪卓立2014年作品《相識以後》改編，並邀請林若寧譜上新歌，及伍卓賢編曲，把一首滄海遺珠作品再次呈現給聽眾。

詳見：

張敬軒活化舊歌有原因 除咗《空手而來》仲有一首爆紅單曲

不過，軒仔出手又點會咁簡單，每次正經完都要惡搞番一次先安，今次仲竟然將《空手而來》MV剪成政府廣告，令人哭笑不得，不禁要問一句：「到底我睇咗啲咩呀？」

軒仔，不如你話我知，我睇咗啲咩呀？(MV截圖)

正所謂「創作力量同幻想會嚇你一跳」，軒仔將《空手而來》MV套落政府宣傳短片竟然毫無違和感，短短一分鐘的影片已包5款政府宣傳短片，有家暴、暴雨警告、幕後黑手，甚至連子宮頸癌及大嘥鬼都有，實在令人佩服。

即Click睇下軒仔點樣一分鐘包五個政府宣傳短片(按圖放大)(短片截圖)

+ 7 + 6 + 5

其實懂得拿捏尺度，惡搞也不算壞事。以今次《空手而來》MV為例，能夠將本身洗腦的廣告變得更入屋，而且將本身嚴肅的議題變得易入口，讓大眾再次留意日常會遇到卻容易忽視的問題。

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