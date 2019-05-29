【林聰．夏花茶】人生如花茶　我們的生命絕非曇花一現

來自林聰的這杯《夏花茶》，從名字上看來，旋即聯想起冰凍的五花茶。但這道茶，不但讓樂迷和何韻詩（HOCC）認識到林聰的名字，更透徹地剖析他的世界觀和生死觀。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

氣溫漸漸上升，令我們意識到夏日快將來臨。要消除暑氣，除了躲在有冷氣的地方外，一杯清香花茶亦是不俗的選擇。

相信在跟「大師姐」Kiri T合唱的《#財神爺》裏，各位益友都見識過林聰的厲害，他凌厲地唱道了年青人的心態。你以為他是時下一眾的反叛「廢青」嗎？林聰這杯《夏花茶》教樂迷意識到他的音樂和思想都是五味雜陳，層次分明的。

林聰早前和「大師姐」Kiri T合唱了《#財神爺》。（作者提供）

「生如夏花，死如秋葉」像是理所當然，不過在世上鮮有出現。林聰在一趟台東之旅中，便在金針花茶海裏看透了世事。以為根離大地，就是夏花生命終結的一剎；沉重的琴音，哀怨的弦樂，就是在悼念夏花嗎？

林聰在金針花茶海裏看透了世事。（作者提供）

可是夏花被收割，決非等同逝去，淪為渣滓。林聰的電音Programming擴闊了歌曲和歌詞世界的維度，在這一刻，夏花雖不再以我們熟悉的面貌出現，但卻以另一種方式成為花茶，繼續她的旅程，源源不絕、循環不息。

嚐過這道由林聰一手包辦曲、詞、編的《夏花茶》後，存在和逝去都化作了形式。的確，百歲大樹難逃塌下，外觀如何，形式如何，生如夏花也好，死如茶渣也好，我們絕非曇花一現。

《夏花茶》的曲、詞、編是由林聰一手包辦。（作者提供）

那麼，我們又何用懼怕生命之中只能綻放一次？我們又何用吝嗇綻放的機會呢？

作者簡介：閱評流

2015年踏上這無盡旅途，用文字品味廣東歌，每星期最少一篇樂評，與讀者益友講講港音樂。最心痛是，愛得太遲，一同保衛廣東歌這我們僅存的本地文化。 #音樂本土派

作者Facebook專頁：閱評流​

作者Instagram：閱評流​

作者Youtube：Culturebeathaha閱評流

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【閱評流「不能只有我聽到」2019 Vol.40】林聰 Nichung《夏花茶》」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）

下載《香港01》App，打開App首頁，撳「＋」選取「01眾樂迷」做你嘅「已選頻道」，每日都睇盡【01眾樂迷】精彩內容啦！ 即睇 【 01眾樂迷專屬頻道】