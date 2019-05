【阿拉丁】陳偉霆張碧晨合唱中文版主題曲　《新的世界》童年崩壞

近日迪士尼真人電影《阿拉丁》正式上映,不少迪士尼粉絲紛紛到電影院朝聖,為的當然是在「Dolby Atmos」的震撼下欣賞全新版本的《A Whole new World》。作為阿拉丁的主題曲,《A Whole New World》已是迪士尼其中一首最具代表性的合唱情歌。就連電影兩位男女主角,Mena Massoud及Naomi Scott也經迪士尼精挑細選的唱得之人,故此電影上映後,二人的合唱版已備受讚譽。

電影《阿拉丁》裡,男女主角Mena Massoud及Naomi Scott演唱的新版《A Whole New World》備受認同。 (網絡圖片)

中文版《新的世界》由陳偉霆及張碧晨演唱,網民笑言聽得耳朵懷孕再流產。 (陳偉霆微博相片) 不過近日釋出了《A Whole New World》的中文版主題曲《新的世界》,反差可說令人咋舌,因為兩位主唱分別是由陳偉霆及張碧晨擔當。其實張碧晨擔任女主音也相當適合,始終她是《中國好聲音》第三季的總冠軍,無疑是唱得之人,聲線亦跟歌曲原唱非常相近。 但問題便出在男主唱陳偉霆身上,一向William的舞技及演技也是眾所周知的「突出」。不過偏偏唱功便完全被埋沒忽略,今次翻唱《A Whole New World》簡直是揚名立萬的第一步,其斷氣缺氧式唱法,令不少網民聽後也懷疑人生,有人問:「陳偉霆到底是怎麼紅的?」,更有網民表示終於感受到「來回地獄又折返人間」的真諦。

睇下網民對中文版主題曲有咩評價!

由「的士年代」開始,其實陳偉霆一向也是Sell台風及跳舞,即使是多年累積下來的獎項也是「舞台演繹獎」、「跳唱歌手」、「跳舞歌曲」,跟慢歌絲毫拉不上關係,後來到內地發展,陳偉霆幾乎沒再跟音樂獎項有任何擦身而過的機會。今次要他翻唱出經典作品《A Whole New World》,可說是越級挑戰,實在是嚇死寶寶了。要說今次「公關災難」的最大問題,其實迪士尼犯下的錯是根本不應該找陳偉霆去演唱這首慢歌,千錯萬錯也是在迪士尼身上,一定係!

聽完中文版太刺激?不妨聽返英文版中和一下

