【林宥嘉】《說謊》以外五首「水抱歌」　備胎歌王唱出最痛愛情

出道12年，林宥嘉由《超級星光大道》勝出，簽約成為歌手後，一直也被譽為台灣情歌天王。十年前推出《說謊》，他的音樂更紅遍兩岸三地，自此每張專輯內也會有最少一首被稱為「水抱歌」的苦情作品，逐漸令林宥嘉在網上得到了「備胎歌王」的稱號。今次跟大家盤點一下，除了《說謊》以外，他的「終極水抱五部曲」

感謝妳記得我的生日 卻好像忘了為誰慶祝 那些唱片他可能喜歡 妳是否送錯禮物

《勉強幸福》

收錄於2012年專輯《大小說家》中，亦算是最多「水抱歌」的一張專輯。這一張專輯內的「水抱歌」皆是由鄭楠作曲。《勉強幸福》則是碟中的第二主打，由林夕填詞，述說男女主角貌合神離的愛情。故事講出一份錯配的愛情，一對在外人眼中看起來無比幸福的戀人，原來女主角卻用著前任男友的方式來愛現任，而男方也只好默默接受，陪她演好這齣戲。

沒關係妳也不用給我機會 反正我還有一生可以浪費

《浪費》

《浪費》作為《大小說家》碟中的第四主打歌，在Youtube的播放次數比《勉強幸福》更多，共有2,225萬次。作為典型的「水抱歌」，歌詞當然要比現實更殘酷，實在令不少「水抱」及工具人又愛又恨。而MV女主角由張鈞甯，更是增加了不少樂迷的投入感。

只需要你輕輕一個擁抱 就算不留下什麼也無所謂

《傻子》

雖然不是《大小說家》裡的主打歌，不過卻是台灣電影「愛LOVE」的主題曲，憑著電影的氣勢，在Youtube上的點擊率甚至超越了《浪費》。其實這首歌的歌詞並沒有很複雜糾結的情緒，不過試問又有誰不喜歡自冠上一個「愛情傻子」的身份？

你可知道對我做過什麼最殘忍？ 就是你狠狠把我一夜之間變成了大人

《天真有邪》

由林宥嘉親自作曲，黃偉文填詞的作品，收錄在2016年專輯《今日營業中》。《天真有邪》MV找來日本影星小松菜奈擔任女主角，專為受過情傷的水抱們而唱。曾經每個人也用最簡單真摯的態度面對愛情，卻往往讓第一個對象把隱形的槍朝著自己的太陽穴開上了一槍。即使如此，天真也沒有消失，天真只是從此有邪。

我對你付出的青春這麼多年 換來了一句「謝謝你的成全」

《成全》

其實《成全》並不是林宥嘉的原創作品，卻被林宥嘉重新唱紅了。原本由劉若英主唱，後來林宥嘉在《蒙面唱將唱猜猜猜》翻唱時爆紅，更成為了《THE GREAT YOGA》世界演唱會高雄站的歌曲之一。在樂迷要求下，發佈了演唱會現場版到網上供樂迷重溫。有網民表示：「劉若英唱的版本是放下，林宥嘉唱的是放不下。」

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