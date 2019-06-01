【麥浚龍謝安琪．廢話】廢話不妨多說　對話無營養更輕鬆暢快

「食咗飯未？」 「啲飯好唔好味？」 每一天的生活，就是由這些說話串聯起來。即使是愛恩斯坦還是亞里士多德，總沒法子一天到晚都在申述自己的理論和學說，並非他們胸無墨水，而是會為身邊的朋友、鄰舍帶來「催眠」作用。

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這個講究效率的城市裏，哪怕是簡簡單單的一句話，也追求「Word efficiency」。不過，我們眼中的「廢話」，卻在麥浚龍和浦銘心、董折和謝安琪的故事中得到活化。

每一天的生活，就是由這些說話串聯起來。即使是愛恩斯坦還是亞里士多德，總沒法子一天到晚都在申述自己的理論和學說，並非他們胸無墨水，而是會為身邊的朋友、鄰舍帶來「催眠」作用。（作者提供）

看着電視廣告，我們回到董、浦二人的某一個結婚週年紀念，窺探他們之間的生活情趣──最令人放鬆的話，不一定要由宇宙起源出發，由生活作起點，更為暢快。

我們眼中的「廢話」，卻在麥浚龍和浦銘心、董折和謝安琪的故事中得到活化。（資料圖片）

「首歌好好聽！」

「首歌唔好聽！」

貌似是一句毫無養分的話，卻可以是一「篇」完整樂評了。畢竟在閱評流眼中，每人也有屬於自己的音樂口味，每人也有自己的表達方式，一句說話、再長的文字，總不能讓一首歌變得悅耳。

「你講吖！你出聲就啱！」

猶記得一位跟自己同名不同姓的教授在堂上鼓勵同學發表意見的方式，哪怕是別人眼中毫無內涵的答案也是滿分。林夕筆下的《廢話》，不禁讓我們反思自己對發表意見時的那份怯懦。

林夕筆下的《廢話》，不禁讓我們反思自己對發表意見時的那份怯懦。（MV截圖）

看起來將是一堆沒意義的字，配合Bert、Perry、Jerald的曲和Juno、Kay的演繹，就如煉金術師一樣，拍一下手就建成摩天大廈。「董折」和「浦銘心」的出現，重新定義「合唱」這回事：繼《寂寞就如》和《其實寂寞》的「一分為二」隔空對唱後，《廢話》就用二人逐字跳唱，營造出紛亂、嘈鬧的煩擾；Bert、Perry、Jerald編曲簡潔鮮明，以Juno和Kay互相和唱作主導，突顯二人劍拔弩張的情節。

《廢話》就用二人逐字跳唱，營造出紛亂、嘈鬧的煩擾；Bert、Perry、Jerald編曲簡潔鮮明，以Juno和Kay互相和唱作主導，突顯二人劍拔弩張的情節。（MV截圖）

就是這些空洞的詞藻，才能讓樂迷感受到「廢話」的感覺，但同時驚覺這些「廢話」，卻是如此的有意思──在這講究「Word efficiency」的城市，我們在沉溺於如何用最少的文字「達意」之餘，往往忘掉它的「傳情」功能。畢竟我是個人，可惜你是個人，人類就是感情的動物，再宏偉的哲學，再高深的學說，也不如一句廢話那樣愉悅。

像混在四週 / 資訊太亂太多 / 觀感知覺 / 最終不勝負荷過 / 人麻木了變蠢變笨 摘錄自謝安琪《直角特於三角形》

畢竟我是個人，可惜你是個人，人類就是感情的動物，再宏偉的哲學，再高深的學說，也不如一句廢話那樣愉悅。（MV截圖）

智慧，每一個人都在追求，但是過多的智慧所衍生的，可是一種煩惱，特別是人類的集中力只有三分鐘，再多的說話，再多的文字，超過時限，全都被浪費。何不就讓廢話放肆一下，讓自己放空一下，了絕煩根？難怪Bert、Perry、Jerald編曲就像敲着木魚，帶着一份禪意。

洋洋逾千字海，甚具智慧地逐個音符分析，未必能令整首歌變得悅耳，閱評流選擇花唇舌說一些廢話，分享自己在聽後看到的山山水水，欣賞這件用聽覺感受的藝術品，更是愜意。

廢話少說？廢話，何妨多講。

廢話少說？廢話，何妨多講。（資料圖片）

作者簡介：閱評流

2015年踏上這無盡旅途，用文字品味廣東歌，每星期最少一篇樂評，與讀者益友講講港音樂。最心痛是，愛得太遲，一同保衛廣東歌這我們僅存的本地文化。 #音樂本土派

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【閱評流「每週一篇」· 樂評】麥浚龍謝安琪：廢話 不必少說」​】

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