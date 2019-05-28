盤點5大台灣「洋蔥系」MV　五月天竟排第4不敵呢隊Band？

一首歌之所以能打動人心，除了好聽的旋律、深刻的歌詞，MV拍攝的意境也很重要！親情、愛情、生離死別，如果劇情搭配音樂，可以讓觀眾更容易進入到情緒裏，感同身受。今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友討論一定要搭配衛生紙服用的感人MV，你看過幾首呢？

No.5：S.H.E《十七》

《十七》是S.H.E出道17周年的回顧，MV細膩重現3人的重要時刻，像是復刻過去專輯造型、金曲獎得獎、單飛時Hebe出唱片的不安等，其中最揪心的畫面，則是Selina遭到火吻後崩潰跪地，即使單飛，三人在彼此最脆弱的時候還是給對方力量，讓許多網友說自己看完後爆哭、哭到像智障。

No.4：五月天《轉眼》

《轉眼》MV劇情道盡人生的無奈，因為工作冷落妻子、錯過孩子的成長，直到妻子因為意外過世，才發現最該珍惜的是甚麼。網友認為最催淚的畫面，是男主角因不捨老婆離開，奮力抵抗人生篇章往下一頁翻…精緻的畫面也讓負責製作的「仙草影像」奪下2018年英國國際獎（LIA）金獎。

No.3：李榮浩《年少有為》

在最沒有能力的時候，卻遇見了想照顧一輩子的人...《年少有為》找來香港重量級演員林雪演出，詮釋事業有成的大老闆，年輕時因身體殘缺放棄飛行夢，也因自卑無法和最愛的初戀情人廝守，只能每天到初戀情人開的餐廳買便當，以解相思之苦。許多網友看完以後直呼：「太走心了！」

No.2：蔡依林《怪美的》

光看畫面風格和歌曲旋律，可能會難以理解哭點到底在哪？MV呈現蔡依林出道以來的心路歷程，仔細分析畫面彩蛋，會發現網友過去到現在對蔡依林的嘲諷、惡搞、難聽的綽號，她其實都知道。也因為外界的批評和高標準，完美主義的她把自己逼到極限，但最後終於接納現在的樣子。許多粉絲直言「無法忽視她這一路的心酸」，因此看完以後就哭了。

No.1：茄子蛋《浪流連》

浪子回頭後，但卻還是甚麼都沒有...《浪流連》MV上線4天點閱就超過百萬，目前則超過3639萬。片中高捷為了愛，浪子回頭戒賭認真工作，最後卻因為意外，和心愛的酒店女擦身而過。原本的開放式結局讓不少網友懷抱一線希望，但高捷本人在臉書證實：「浪子誤以為女孩後悔變心，女孩誤會浪子沒有屢行承諾帶她遠走高飛，結果浪子因心碎醉酒，落海身亡了。」讓網友更加惆悵。

圖片來源：DailyView網路溫度計

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月29日至2019年03月28日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『每看必哭的MV』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

延伸閱讀：

女生跟你說生理期來是想表示什麼？老司機曝心酸答案

去一次就討厭的城市？又髒又亂態度差 網友一面倒選亞洲的「它」

車頂「鯊魚鰭」原來有這功能！老司機：救命神物

【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】