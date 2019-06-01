盤點5大唱K必點台灣催淚MV　蔡依林林心如女女吻僅排第4？

太多洋蔥了！明明是去KTV開心的唱歌，為甚麼唱着唱着就哭了呢？今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友討論一定要搭配衛生紙服用的感人MV，你看過幾首呢？

No.5：筷子兄弟《兄弟》

講述親情的《父親》被許多網友認為是超感人神曲，在MV下方可以看到不少網友留言懷念自己過世的親人、想念自己的爸爸…《父親》還有一系列的微電影，故事內容聚焦小家庭、懷舊、溫情，雖然有不少網友認為劇情實在太過狗血，但還是看着看着就哭了。

No.4：蔡依林《不一樣又怎樣》

改變自真人真事，《不一樣又怎樣》探討同婚議題，講述同志伴侶在病危時刻，相愛相守一輩子的人，卻連簽署手術同意書的資格都沒有。影后歸亞蕾及林心如真摯的演技令網友動容，許多人都留言自己哭着看完。搭上去年的公投議題，這首歌MV的觀看次數已經破億。

No.3：張惠妹《身後》

《身後》MV是為了悼念2016年震驚社會的小燈泡事件，導演羅景壬用不斷往前的鏡頭，帶觀眾經歷人生的最後一程，冷凍櫃、葬禮、棺木、火葬場，靈骨塔，非常大膽、直接了當地去闡述「死亡」。最後一幕小女孩從窗外往外看着媽媽的臉，讓網友邊K歌邊淚崩。

No.2：五月天《頑固》

五月天有許多歌曲都在講述「夢想」，《頑固》則是以交通大學機械工程系的教授吳宗信為角色原型，講述梁家輝飾演的退休工程師不放棄火箭夢的故事，男主角辛苦打零工存錢，最後終於打造出火箭！MV中最令人感動的一幕，是所有角色抬頭看着升空的火箭，揚起嘴角替主角開心，也想起了自己的兒時夢想。

No.1：五月天《乾杯》

出生到現在，你認為最美好的回憶是甚麼呢？《乾杯》用第一人稱的視角，臨終前回憶一生：年少輕狂、戀愛、結婚、生子、孩子長大、自己老去死亡...第一人稱的拍攝手法，讓觀眾彷彿一同經歷主角的生老病死，感受其中的悲與喜，最後一幕所有人都笑着，但螢幕前的我們卻哭了…

圖片來源：DailyView網路溫度計

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月29日至2019年03月28日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『每看必哭的MV』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】