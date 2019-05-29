BOP天堂鳥重返樂壇唔靠快歌　《故作瀟灑》MV向粉絲派福利

離開香港一段時間，天堂鳥返嚟啦。 (資料圖片)
闊別香港樂壇年多的三人男子組合BOP（天堂鳥）近日重新出發。成員葉灝基（Gordon）、許俊豪（Lincoln）及歐鎮源（Tyrese）為了讓樂迷有耳目一新的感覺，特別揀選抒情慢歌《故作瀟灑》作為回歸樂壇的首支主打歌。日前拍攝MV時，BOP用心演繹當中角色，其中Tyrese更獲隊友Gordon及Lincoln推舉，肩負拍攝出浴鏡頭，回饋樂迷。
離開香港樂壇一段時間，BOP其實一直也有推出國語歌打入內地市場，並參與多部電影的演出。新歌《故作瀟灑》MV中，BOP特別捨棄拿手的跳舞快歌，改以抒情慢歌再戰香港樂壇，三子表示很想給予大家一個不同的感覺，讓大家看到組合的蛻變。而MV亦有Tyrese的出浴鏡頭，他表示：「由籌備到正式拍攝期間只有兩個星期，而導演構思時覺得如果有出浴鏡頭效果會好啲，Gordon同Lincoln聽到後推我出嚟，但在短短兩星期內我實在減唔切肚腩，好在導演話影唔到肚腩，我都可以安心啲！」話雖如此，Tyrese在埋位前也不敢怠慢，狂做掌上壓，務求展示最佳身段。
今次拍MV，Tyrese嘅犧牲相當大。 (資料圖片)
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雖然早幾年遭合約問題困擾，不過BOP三子皆表示會重新出發。 (資料圖片)
雖然已轉投新公司，但外界仍很關心BOP跟前公司的合約糾紛，對此BOP表示事情已告一段落，他們將會重新出發。Gordon說：「合約糾紛已經和解咗，已經係過咗去嘅嘢。我哋BOP一心一意為香港嘅樂壇出一分力，多唔敢講，但我哋會用盡我哋嘅力量。無論大家覺得係好笑還是好睇，希望大家覺得BOP有娛樂性，因為喺娛樂圈，娛樂性先係最緊要，最緊要感受到我哋份真，真係好想話俾大家聽我哋係一隊香港嘅組合，亦係一隊好俾心機去為香港樂壇出少少力嘅一分子。所以過去嘅事就唔想多提，我哋會努力工作，等大家知道我哋唔係玩玩下。」