【冷知識】Facebook初代Logo竟然同樂壇有關？　神秘頭像身份成謎

Facebook Logo深信大家也非常熟悉，雖然經過多次的改版，不過在大家的認知中，一直也沿用著英文字母「f」配上藍色的標誌。實際上，Facebook在2004年面世時，初代Logo並非現是的模樣，而是一個男性頭像，當時Facebook還是叫作「thefacebook」。

唔知大家有冇見過Facebook初代嘅Logo，同而家真係好唔同，當時仍然叫做「thefacebook」。 (網絡圖片)

Facebook初代Logo入面嘅男性頭像，正正係以Peter Wolf為唱片封套為藍本。 (網絡圖片) 後來Facebook風行，不少網民也好奇，到底當初Facebook Logo上的男性頭像是什麼人？甚至有人為此在問答網站上提問，最後曾任Facebook設計師的Soleio解釋，其實該男性頭像是出自早期Microsoft Office內的向量圖樣本，其身份是美國搖滾樂隊J. Geils Band的成員Peter Wolf，而該Logo則出自他年輕時推出唱片《Come As You Are》的封套。

其實J. Geils Band由1967年開始已風行於美國，領隊的結他手正是J. Geils本人。在70年代時，他們首先演奏藍調搖滾為主，後來慢慢去掉藍調元素，甚至在搖滾樂當中加入流行音樂的特色。後來1980年推出專輯《Love Stinks》取得空前的成功，在國際上打出名堂，直至1982年推出他們的代表作《Centerfold》，得到了美國國內排行榜的第一名。