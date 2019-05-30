【冷知識】有絕對音感唔係大晒　一個重點決定你係咪優秀音樂人！

周杰倫有絕對音感這件事很多樂迷都知道，他在《金曲講堂》「炫技」的影片再次被網民討論。周董只聽一次觀眾所彈的歌曲，隨即一音不漏彈一遍，還教那位同學如何改編，就像神一般的存在。但其實周董也試過出錯，到底絕對音感(Perfect Pitch)是否音樂人的必要技能？有絕對音樂是好事還是壞事呢？

周董雖然有絕對音感，但在《中國新歌聲3》中他也試過出錯。照道理只要他聽一次，便知道歌曲的調性(Key)、旋律(Meoldy)的組成音，但節目中他卻聽到Key卻聽錯音，他更笑說：「代表剛剛我沒有太仔細地在聽這首歌。」(影片連結)

有絕對音感的周董竟然聽錯音？看來他真的沒有很仔細在聽歌。(節目截圖)

絕對音感(Perfect Pitch)是甚麼？

如上文所述，有絕對音感(Perfect Pitch)的人只要聽一次歌曲，就能知道當中的調性(Key)、旋律(Meoldy)、和弦(Chord)的組成音，而且在沒有樂器協助的情況下也能判別音高(Ptich)，例如能判別敲玻璃杯、按門鈴的聲音是甚麼音。

對於音樂人來說，有良好音感簡直如虎添翼，因為聽一遍便能完整演唱或彈奏出該歌曲，就如張無忌看一次張三豐打一次太極拳，便能複製打一次一樣，所以不少玩音樂的人都對絕對音感趨之若鶩。

王菀之(Ivana)有絕對音感，Alex Fung為他擔任監製時說過，Ivana聽到自己走音會起晒雞皮。(資料圖片)

絕對音感都有「Bug位」？

玩音樂的人很希望有絕對音感，因為可以聽一次便能解構歌曲，節省「執歌」的時間，而且又可以耍帥。不過，有絕對音感也有不便之處。

有絕對音感的人，碰到樂器走音時會「周身唔聚財」，如果看演唱會時情況會更甚，因為稍微走音都會令他們不適。或者在唱K時遇到歌曲轉調，有別於慣常聽到的音調也會令他們不適應。在演奏移調樂器(Transposing Instrument)也會有相同情況，不過以上問題都可透過訓練來克服。

有絕對音感的人，碰到走音的樂器時會感到不適無法演奏，不過這問題可以透過訓練克服。(視覺中國圖片)

絕對音感有冇得練？

絕對音感如神技一樣，到底是天生還是可以後天訓練？答案眾說紛紜，如學習語言一樣，3-9歲孩提時代訓練是黃金時間，只要持續且有系統地將聽到的音高與音名(即A.、Bb、B、C等)作連結，便可練成絕對音感。亦有研究指，成年人亦可以透過不同方式的刺激，令大腦能夠對音高與音名作連結練成絕對音感。

即使練不到絕對音感，也不用氣餒，因為還有「相對音感」(Relative Pitch)。

相對音感是指，在有基準音的情況下，你可以判別另一音符與它相隔的音程，從而得知該音高。簡單來說，在數數字時，你知道1與5之間有2、3、4。回到相對音感中，舉例：基準音是C，當你聽到一個音符相隔兩個全度，是(大三度)Major Third的關係，從而得知那個音是E。而訓練方法就是多聽、多唱、多彈，培養對音程的敏感度便可。

周董的賣點是他的創作能力，有絕對音感的確對音樂造詣有幫助，但大家也不要忘記，下苦功練習才是重點。(資料圖片)

小結：有絕對音準唔係大晒

雖然絕對音準在一般人眼中是「神一般的存在」，但判別音高及即聽即彈並非玩音樂的全部。就算有金耳朵能一音不漏聽出複雜歌曲的組成，但也要練習到一定技術你才可以精準地出彈奏。再者，玩音樂不是複製貼上，創作能力也是重要一環。所以即使你沒有絕對音感，你也可以成為優秀的音樂人，勤能補拙是不變的道理。