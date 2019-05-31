【梁詠琪加盟環球】灰姑娘造型出席記招：唔想再唱慘情歌！

今日梁詠琪舉行《說書人梁詠琪環球歷險記》記者招待會，正式宣布簽約環球唱片。記招開場，Gigi一身灰姑娘造型現身，以Lip Sync的形式講出今次「童話故事」的開場白，更透過話劇表達Gigi的感謝說話。

今日梁詠琪舉行記者會，正式宣布簽約環球。（葉志明攝）

其實今次記者會的開場完全符合了Gigi新歌《再見灰姑娘》的主題，承接19年前的《灰姑娘》，Gigi今次在歌曲中不再擔任故事中的慘情主角，而是化身說書人，與聽眾分享人生智慧，她表示：「以往比較多慘情作品，而家想唱一啲正面啲嘅訊息。」

小劇場中，Gigi遇上三位童話角色，包括《愛麗斯夢遊仙境》中的白兔、《國王的新衣》中的國王、還有《綠野仙蹤》當中的鐵皮人。Gigi解釋其實三位角色分別代表著自己的伯樂，家人，以及粉絲。

記者會以童話故事作主題，切合新歌《再見灰姑娘》的造型。 （葉志明攝）

記者會其中一幕相當具有「童話」色彩，因為Gigi與環球唱片高層Duncan需要在台上進行切蛋糕儀式，示意正式跟環球唱片展開合作。該蛋糕足有2層高，頂部放上一個心型裝飾，外觀十足結婚蛋糕，就連Gigi自己也禁不着笑說：「好有結婚Feel！」