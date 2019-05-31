Cheronna@SG《無利可圖》打破界限　聯手獨立Rapper現暗黑風格

吳嘉熙 Cheronna@Super Girls近日以個人身份推出新歌《無利可圖》，聯同陳考威及JNY@Dusty Bottle作曲，以好友5年慘痛愛情經歷作主題，編曲走暗黑風格，而且歌詞每句也是真人真事。不禁令人反思，到底何謂一段健康的關係？

Cheronna@Super Girls推出新歌《無利可圖》，暗黑風格的編曲令人反思，到底感情關係怎樣才算健康。(MV截圖)

Cheronna的好友經歷了一段長達5年的痛苦感情，她自欺欺人地忍受男友的謊言、出軌、言語及肢體暴力。即使Cheronna多次好言相勸，那位好友仍無法走出困局。直至5年後的一天那位女生突然覺醒，發現不值得再為對方委曲的付出，的確有些事情當局者迷，要衝出迷惘也只能靠自己。

有時候當局者迷，要走出困局也只能靠自己醒覺。(MV截圖)

《無利可圖》除了主題值得大家深思之外，還有另一驚喜令大家留意到樂壇的新血，事關歌曲Rap的部份featuring本地Hip Hop組合「米奇老味神奇屋」的成員——Young Hysan。對於Young Hysan，大家可能比較熟悉「奶油王」這個名字，而且「米奇老味神奇屋」的歌曲一向以惡搞、無厘頭、踩界見稱，今次可謂難得地見到Young Hysan「正常」的一面。Young Hysan的Rap為歌曲帶來火花，用短短40秒顯示實力，多變的Flow營造張力，快嘴的一段讓人窒息，用最直接的方法展現歌曲主題的氣氛。

「米奇老味神奇屋」成員Young Hysan包辦《無利可圖》Rap的部份，擦出主流與獨立音樂人的火花。(MV截圖)

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