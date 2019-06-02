千禧年代男子組合退居幕後先成功：戇居地以為可以改變娛樂圈

「香港只有娛樂圈，沒有樂壇。」這句說話雖然老掉牙，但至今也似乎還是錯不了。不同年代，總會有人抱著夢想走入香港樂壇，打算改變當中生態、樂迷習慣，但往往最後也是要受點傷離場。近日有連登網民以「【不服來辯】無咗呢2個男人陳奕迅根本唔會紅」為題開Post，分享由Eric Kwok (郭偉亮)及Jerald (陳哲廬)組成的Swing的音樂。再三細味，的確讓人為Swing感到不平，甚至可說是香港樂壇最大的滄海遺珠。

由Eric Kwok及Jerald組成的男子組合Swing，其實是Eason成功的幕後功臣，也是香港樂壇的滄海遺珠。 (網絡圖片)

組成於1997年，Swing成立初期叫Snowman，可惜卻於1999年推出首張大碟《Snowman》後，因唱片公司問題而需要另覓新東家。亦正因如此，Eric Kwok造就了自己的第一首大熱作曲作品《幸福摩天輪》，自此Eric Kwok也不時為Eason寫出好作品。網民認為，如果當年《幸福摩天輪》由Swing自己主唱，可能未必會令歌曲家傳戶曉，但亦是這個機會，間接令Eason成為了樂壇天王差不多二十年。

當年Swing最初以Snowman的名義出道，可惜遇上唱片公司出現問題，令二人的作品遲遲未能推出。 (網絡圖片)

後來Eric Kwok也有重新推出《幸福摩天輪》，與太太葉佩雯合唱

2000年簽約英皇娛樂並正式改名叫Swing，兩年內推出了不少Swing的代表作品，包括《1984》、《大大公司》等，更於2001年得到了「叱咤樂壇組合金獎」。一切是來得多麼順利，卻偏偏在2002年因工作太多，在Eric Kwok及Jerald一人想留一人想走的情況下，令Swing解體。

在2009年重組接受訪問時，Jerald亦表示：「我戇居地以為自己可以改變娛樂圈玩法。當時我有好多嘢想證明，擺好多時間去做碟同做宣傳，一年要出兩隻碟，又要做好多Jingle，但係出到嚟好似冇乜人知咁，連我最親嘅親戚、朋友，一直都唔覺我哋做過啲乜，訪問做完之後，一係冇出街，一係啲版位細到根本睇唔到！好唔開心、好冇癮。」

有網民笑指2011年Swing與Eason拍攝《玩爆你個腎》，其實當中句句也是心底話

當年Swing的作品及聲譽也備受行內認同，可惜偏偏紅歌不紅人，最諷刺的是Eric Kwok及Jerald兩個名字已成為品質保證，但走在一起出歌，大家卻偏偏會自動無視掉。曾經Jerald也試過用作品發洩，他曾大爆2002年時Swing為森美小儀歌劇團而寫的《小流星》其實是刻意抄陳輝陽的《終身美麗》，因為他寧願被人罵抄歌也希望能為自己爭取多一點Noise，不過結果往往不似預期，歌曲出街後，完全零反應，連被罵的機會也沒有。

近年Jerald更進一步出現在舞台上，《第29屆台灣金曲獎》當中，他為Eason打造的《C'mon In~》得到「年度專輯獎」。 (VCG) 其實Swing的作品一向走得前衛，出自Eric Kwok的流行曲式，加上Jerald多變的編曲手法，走出自己一套風格，就如《無限》、《男人不可以窮》、《我有貨》等歌曲，甚至為陳奕迅打造專輯《…3mm》也令人擁有深刻印象。 近年Jerald亦似乎逐漸與舞台走得更近，去年台灣金曲獎Eason奪得「最佳國語男歌手獎」及「年度專輯獎」，Jerald跟Eason一同出席頒獎禮之餘，也在台上發表了感言。而近年麥浚龍及謝安琪有好幾首作品也是由Jerald編曲及監製，去年舉行拉闊音樂會時，亦命名為《拉闊音樂會 麥浚龍X謝安琪X王雙駿X陳哲廬》以示對音樂人的尊重。

間中聽到Swing嘅歌曲都會特別懷念呢個完美組合

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