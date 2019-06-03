鄭秀文開Live偷跑新歌　30秒歌詞暗藏密碼?

天后鄭秀文早前深受「安心」新聞困擾，不少樂迷也擔心她的狀況。不過Sammi相當堅強，不時在社交平台上分享現況，更示意會為演唱會做好準備，積極練聲瘦身。Sammi剛剛又再Facebook上突擊出片，發怖片段中，她即場偷跑唱出30秒的新歌，更得知新歌名字應該是《我們都是這樣長大的》。

近日鄭秀文積極在社交平台上與粉絲分享工作情況。 (鄭秀文Facebook圖片)

其實這首新歌還未見街，更無從得知由誰人作曲填詞，不過只聽30秒便知道，必定又是一首「Sammi神曲」，相當入腦。Sammi也加上備註，寫上「歌詞超有意思的」。的確，歌詞貫徹Sammi近年的作風，非常正面，30秒的歌詞內容如下:

人大了 難得放肆地笑

才會懂 煩惱盡量忘掉

而患病這刻 才發現極渺小

恨怨都不重要

兒童有著兒童畏懼

成人都有成人唏噓

從歌詞當中，的確感受到Sammi對事情的積極態度。由其在「而患病這刻 才發現極渺小」，更能明白Sammi在抑鬱症後，對人生很多不快也看得雲淡風輕。「兒童有著兒童畏懼 成人都有成人唏噓」則彷彿暗示著成年人的感情問題，難道這首歌便是她當初決定原諒許志安的關鍵?

期待Sammi會喺演唱會唱呢首新歌！ (鄭秀文Facebook圖片)

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