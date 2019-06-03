【流行經典50年】閻奕格展現翻唱魔王實力　神還原蘇芮《是否》

TVB音樂節目《流行經典50年》每星期也會邀請歌手朋友上節目翻唱經典作品，能夠上節目的歌手也必定是唱得之人。而出自《超級星光大道》的Janice閻奕格亦二度獲邀上節目，最近一集的《流行經典50年》當中，Janice便翻唱了蘇芮的經典作品《是否》。

成名於2010年當時非常多人關注的台灣選秀節目第六屆《超級星光大道》中，她當時在踢館賽中亮相，以5戰全勝創下多個紀錄。及後她更在《超級星光大道 星光傳奇賽》中奪得冠軍。2011年，Janice亦以《我的花園在微笑》音樂專輯入圍第22屆金曲獎傳統暨藝術音樂類「最佳演唱獎」，近年更獲提名入圍第29屆金曲獎流行音樂類「最佳新人獎」。

閻奕格2010年參加《超級星光大道 星光傳奇賽》時得到冠軍。 (影片擷圖)

其實上一次在《流行經典50年》當中翻唱彭羚的《讓我跟你走》後，Janice已備受網民認同其唱功，公認靚聲的她今次再挑戰難度，翻唱《是否》，可說是非常冒險，因為不少實力女唱將，包括G.E.M.、齊豫、張靚穎等人也翻唱過。不過Janice今次的演出絕不遜色，可說是神還原了這首作品。

點擊大圖睇下到底Janice曾經解鎖幾多個音樂成就

今次翻唱《是否》，其實是為了宣傳即將於6月20日公演的改編音樂劇《搭錯車》，劇中將伙拍狄龍和沈震軒。Janice第二次演出音樂劇，今次將會在劇中翻唱出不少經典音樂作品，除了《是否》外，還有《酒矸倘賣嘸》、《一樣的月光》、《忘了我是誰》、《橄欖樹》等合共十多首經典國語金曲。

Janice即將再演出音樂劇，更會翻唱不少經典作品。 (資料圖片)

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