【多圖】黃淑蔓生日發表首張專輯：擔心十八歲後冇咁多人錫

「寰亞孻女」Feanna黃淑蔓即將在今月8號迎來她的18歲生日，形象一向又Pure又True，加上今年剛考完DSE，與學生同氣連枝，深受年輕樂迷歡迎。而寰亞唱片亦打算在Feanna的生日正日為她推出首張個人專輯，更會舉行生日音樂會，慶祝她「成人禮」的到來。

黃淑蔓即將迎來自己的18歲生日，更將推出首張個人專輯。 (黃淑蔓Facebook圖片)

近日拍攝唱片封套，Feanna便遇上了蛻變成「大個女」的首個困難，就是造型問題。今次Feanna將會以成熟女生的形象示人，故此封面出現了tube top拼西裝、魚網絲襪、高踭鞋等造型。Feanna大叫救命：「十八歲，變大人就要試以前未試過的，但最悽慘當然係要著高踭鞋，究竟邊個發明高踭鞋呢？著咗之後對腳好似唔係自己咁，擺唔到甫士，一唔著我就全身都好 free，著咗好虐待啊。」

首次著高踭鞋拍攝封面，Feanna慘叫：「對腳好似唔係自己咁！」 (資料圖片)

點擊大圖觀看更多造型！

+ 2

提起今次專輯，Feanna透露：「專輯會記錄我由十四歲到十八歲所經歷過的人同事，8 首歌當然會包括<差一點我們會飛>，因為係呢隻歌帶我入樂壇，令我可以勇敢去追夢，同時亦都會用呢首歌嘅成長慨念去發展成張唱片。」

她又指對自己即將迎接18歲感到心情複雜：「一直希望快啲成年，幻想自己可以去邊可以做乜，覺得十八歲就好了，但而家倒數階段了，反而擔心自己變大人之後，怕冇咁多人錫我，做事唔犯得錯，變大人要自己負責任，所以而家會想唔好咁快十八，想十七歲多一年先，可以再玩吓。」

年度大專界歌唱盛事【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019】，決賽將於6月26日在旺角麥花臣場館舉行。



購票詳情：

早鳥優惠 - 5月31號上午10時至6月6日上午10時 ，票價: $100/$130

門票價格 - 6月6日上午11時至6月26日下午8時，票價：$130/$150

＜購票請按＞